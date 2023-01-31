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Экономика

Мэрия Бишкека изучает вопрос повышения налога на имущество

Мэрия Бишкека изучает вопрос повышения налога на имущество. Об этом на очередной сессии БГК заявил первый вице-мэр столицы Мирланбек Байгончоков.

Депутаты обсуждают вопрос о введении налога на имущество на территории Бишкека.

Как объяснил Мирланбек Байгончоков, в соответствии с Налоговым кодексом местные налоги в пределах полномочий, предоставленных местному кенешу, вводятся в действие нормативными правовыми актами местных кенешей. «Этот налог был. Мы приводим нормативные акты в соответствие», — сказал он.

Депутат Казыбек Эргешов поинтересовался, будет ли муниципалитет повышать размер налога.

«Мы изучаем этот вопрос. Это будет зависеть от социально-экономической ситуации в городе и республике», — ответил Мирланбек Байгончоков.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/257103/
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