Нацбанк: Обменки не могут отказывать в продаже долларов

«Обменные бюро не могут отказывать гражданам в обмене валюты, если у них указан курс на стенде», — заявил сегодня во время прямого эфира начальник управления надзора за небанковскими организациями Нацбанка Эрлан Абдраимов.

По его словам, граждане могут смело сообщать в Национальный банк при отказе в продаже долларов. При этом нужно указать название обменки. Это необходимо, чтобы финрегулятор мог проверить, действительно ли не было возможности предоставить валюту.

«Обменные бюро бывают разные. Конечно, если вам нужна крупная сумма, то маленькая обменка не сможет ее предоставить. Но даже в этом случае все, что есть в кассе, они должны продать. Особо отмечу, что на сегодня нет ограничений в продаже долларов. Мы проводим параллельно проверки. Можем уверенно сказать, что на сегодня наличности достаточно», — подчеркнул Эрлан Абдраимов.