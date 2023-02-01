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Экономика

Импортеров оборудования для переработки отходов предлагают освободить от НДС

В Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора считают, что нужно ввести механизмы для борьбы с отходами. Пакет поправок в закон вынесен на общественное обсуждение.

Чиновники отмечают, что в действующей редакции документа, принятого в 2019 году, предлагалось принять меры для широкой реализации принципа «отходы в доходы», стимулировать создание предприятий по переработке, утилизации отходов, внедрение малоотходных и безотходных технологий, повсеместно внедрять систему раздельного сбора твердых бытовых отходов, обеспечить развитие рынка вторичных ресурсов.

Поэтому Минприроды предлагает закрепить положения, расширяющие ответственность производителей и импортеров товаров.

Уточняется, что по результатам инвентаризации мест размещения отходов на территории страны насчитывается около 406 свалок. При этом не развита система учета, раздельного сбора и переработки отходов. Мусор не сортируется. В зимний период отходы сжигаются, что, по мнению специалистов, приводит к образованию смога.

В ведомстве намерены обязать производителей и импортеров отвечать за правильную утилизацию отходов, ввести штрафы за нарушение уплаты экологического сбора, обеспечить переработку отходов от использования товаров, подлежащих переработке. Норматив переработки отходов и ставки экологического сбора устанавливаются кабмином.

Предлагается запретить захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие переработке. Планируется ввести налоговые преференции в виде освобождения от НДС ввозимого в КР оборудования для обработки, переработки и обезвреживания отходов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/257251/
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