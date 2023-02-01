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Экономика

Минфин планирует занять на внутреннем рынке почти 2 миллиарда сомов

Объявлены предварительные объемы выпуска государственных ценных бумаг в феврале 2023 года. Планы по их размещению опубликованы на сайте Национального банка.

Отмечается, что планируется провести два аукциона по размещению государственных казначейских векселей со сроком обращения в 12 месяцев. Объем размещения составит 12 миллионов сомов.

Кроме того, ожидается три аукциона на госказначейские облигации. Самым большим будет выпуск семилетних ГКО со ставкой купона в 7 процентов — 1,1 миллиарда сомов. Кроме того, пройдут аукционы по продаже пятилетних ГКО со ставкой купона в 6 процентов на 350 миллионов сомов и двухлетних облигаций со ставкой в 5 процентов на сумму 300 миллионов сомов. Общий объем размещений госказначейских облигаций составит 1 миллиард 750 миллионов сомов.

Напомним, продажа государственных ценных бумаг увеличивает внутренний долг страны. По итогам ноября 2022 года, внутренний долг Кыргызстана составил $1 миллиард 74,04 миллиона (90 миллиардов 699,67 миллиона сомов).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/257178/
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