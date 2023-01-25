Повышение тарифа на свет: как чиновники будут убеждать беднеющее население?

В Кыргызстане предпринимают очередную попытку поднять тарифы на свет для бытовых потребителей. Это уже третья по счету за последние два года.

Как и предыдущие намерения, сегодняшнее предложение властей поддержки у большинства населения не нашло.

Причин этому несколько. Заявления о повышении цен прозвучали на фоне веерных отключений электричества. Никаких точных и понятных обоснований для новых расценок не представлено. Население, которое и так в последние годы едва сводит концы с концами, просто не потянет новый виток подорожания всего. А ведь рост тарифов на свет спровоцирует новую волну инфляции.

Не платите больше — отключим свет

Нынешняя зима стала тяжелым испытанием для энергосистемы Кыргызстана. Почти сразу с первыми реальными морозами в стране начались проблемы с электроэнергией. Сначала людей пытались убедить, что срабатывает автоматика из-за сильных нагрузок.

Но потом стало понятно, что все гораздо проще: обычные веерные отключения. Энергетики старательно избегали этого страшного слова. Ведь оно прямиком возвращало их к временам Курманбека Бакиева, когда люди по нескольку часов в день сидели без света.

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Лишь 19 января, на заседании парламента министр энергетики Таалайбек Ибраев признал, что в республике есть веерные отключения света. По его словам, если не отключать электричество на 1-1,5 часа, из строя могут выйти трансформаторы. С этого момента энергетики начали официально публиковать данные о том, в каких районах и в какое время не будет света.

А позже стало и понятно, зачем, собственно, затеяли все эти игры с отключениями света.

В ночь на 21 января президент Кыргызстана на своей странице в Facebook решил высказаться о проблемах энергосектора. В конце длинного сообщения было объявлено о грядущем повышении: с 1 мая за один киловатт-час потребленной электроэнергии придется платить на 23 тыйына больше — 1 сом.

«Если мы этого не сделаем, мы рискуем навсегда потерять нашу энергетическую отрасль, потому что к себестоимости произведенной у нас электроэнергии в 21 тыйын добавляются затраты на оплату труда энергетиков, замену устаревших трансформаторов, проводов, столбов, и стоимость 1 киловатта электроэнергии в итоге составляет 2 сома 38 тыйынов», — написал Садыр Жапаров.

23 тыйына — много или мало?

Кыргызстанцев новость не обрадовала. В первую очередь потому, что детальных расчетов по повышению тарифа нет. Людей пытаются убедить, что 23 тыйына — это мало. Но стоимость платы за свет — величина экономическая. Здесь не может быть места определению мало или много.

Чтобы понять, действительно ли предлагаемое повышение достигнет цели, нужны расчеты.

А их нет. Зато есть другие цифры, которые энергетики представляли в 2021 году. Тогда, напомним, предлагалось повысить тариф до 1,48 сома. После критики кыргызстанцами, летом 2021 года власти представили новую тарифную политику. Для населения предлагали установить единый тариф в 1 сом 9 тыйынов за 1 киловатт-час электроэнергии. Зимой при потреблении свыше 1 тысячи киловатт он должен был составить 2 сома 52 тыйына.

Но откуда взялась цифра в 1,48 сома? Расчеты тогда были. Такой была стоимость электрической энергии по итогам 2020 года. При этом указывалось, что себестоимость выработки электроэнергии в стране составляет 50 тыйынов. При этом на ГЭС этот показатель оценивался в 15 тыйынов, а на ТЭЦ — 3,4 сома.

Сейчас же власти называют несколько иную цену — 2,38 сома, что на 90 тыйынов выше уровня 2021-го.

Такую цифру называют, скорее всего, опираясь на данные по итогам 2021-2022 годов. Отметим, что в прошлый отопительный сезон ТЭЦ Бишкека несла повышенную нагрузку из-за маловодья. Это и сказалось на стоимости выработки электроэнергии. Но если с этим понятно, то откуда взялось повышение на 23 тыйына — никаких данных нет. Единственное предположение — это 10 процентов от стоимости одного киловатта электроэнергии. Но и в этом случае нет никакой логики.

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Власти не торопятся объяснить свое решение. Людей уговаривают поверить в необходимость повышения, только на основе простых слов: так надо. Ну и страшилками о том, что иначе мы снова все будем сидеть без света.

«Чтобы увеличить сборы с населения, нужно привести убедительный, обоснованный бизнес-план. Чтобы люди видели, куда конкретно пойдут деньги. Начать нужно с цифр: сколько денег собирается с граждан и бизнеса? Какой долг и почему он образовался? Почему не указываются конкретные проблемы? Не озвучивается, каким образом эти проблемы будут решаться? Где обоснование того, что дополнительные сборы будут выгодны для населения?» — задаются резонными вопросами пользователи социальных сетей.

Повышать нельзя оставлять

Напомним, что тарифы на электроэнергию в Кыргызстане уже повышали. Правда, не населению, а промышленному сектору. Принесло ли это хоть какую-то ощутимую пользу? Нет. И не могло принести.

Большую часть электроэнергии в Кыргызстане потребляют бытовые абоненты, то есть население.

В этих условиях можно сколько угодно повышать тарифы для промышленности или бюджетников. Результата не будет. Эффект можно почувствовать только тогда, когда экономически выверенные и обоснованные тарифы будут установлены для всех потребителей. Нынешние 23 тыйына, конечно, тоже не особо спасут ситуацию. Потому что итоговый тариф все равно будет в разы ниже, чем нужно системе для нормальной работы.

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Это значит, что ничего не изменится. Денег на ремонт и модернизацию системы будет катастрофически не хватать. Инвесторы строить новые станции тоже в очередь не выстроятся. Да и от веерных отключений и нового повышения тарифов это тоже вряд ли спасет.

Власти оказались в сложной ситуации. По сути, они стали заложниками собственной страусиной позиции. Памятуя о событиях 2010 года, они много лет не решались исполнять собственную тарифную политику. В 2015 году тариф на свет вырос на 7 тыйынов. Тогда же Кыргызстан перешел на двухступенчатый тариф: 77 тыйынов платят те, кто потребляет до 700 киловатт-часов в месяц, а те, кто в лимит не укладывается, — 2,16 сома.

Планировалось, что тарифы будут расти ежегодно. К 2017 году кыргызстанцы должны были платить по 1,21 сома за киловатт.

Но программу заморозили до 2018 года, а потом и вовсе забыли. А ведь при ее исполнении к нынешним временам страна как раз и подошла бы с адекватной стоимостью киловатт-часа электроэнергии. Сегодня треть населения живет за чертой бедности, в стране отмечена двузначная инфляция и практикуются веерные отключения. С таким коктейлем трудностей люди вряд ли посочувствуют энергоотрасли и согласятся отдать последние гроши из своего кармана, чтобы ей жилось лучше.