Новые тарифы. Сколько в Кыргызстане предлагают платить за свет и тепло

Министерство энергетики и промышленности Кыргызстана предложило новый вариант среднесрочной тарифной политики по электрической энергии на 2021-2025 годы. Документ предусматривает повышение тарифов на свет и тепло. Он отличается от варианта, который энергетики предлагали весной.

Почему пересмотрели тарифы

«По прогнозу дефицит электрической энергии в 2021 году составит до 3 миллиардов киловатт-часов. Этому способствует очередной цикл маловодного периода, что приводит к снижению уровня воды в водохранилище, а также ежегодный рост потребления электрической энергии», — отметили в Министерстве энергетики и промышленности.

Сейчас принимают меры для покрытия дефицита. В частности, Кыргызстан вновь импортирует электроэнергию из Казахстана и Узбекистана. Увеличена выработка на ТЭЦ Бишкека. Вновь возник вопрос о пересмотре тарифов и проведения экономически обоснованной тарифной политики. Она позволила бы покрыть дополнительные затраты энергокомпаний и достичь в среднесрочной перспективе покрытия тарифами стоимости электрической энергии, считают чиновники.

В апреле ведомство поместило уведомление о начале обсуждения проекта новой тарифной политики.

«По итогам предварительных обсуждений поступили предложения. Изучено мнение общественности относительно предложений концепции тарифной политики в СМИ и интернет-ресурсах. С учетом замечаний и предложений министерство разработало проект новой среднесрочной тарифной политики, который и выносит на общественное обсуждение», — рассказали в Минэнерго.

Новая тарифная политика предусматривает постепенное достижение тарифами себестоимости электрической энергии в среднесрочной перспективе до 2025 года.

Весной энергетики предлагали сразу установить тарифы на уровне себестоимости производства электроэнергии. Это означало, что цены на светы выросли бы в два раза. У населения вызвало массу недовольства идея поделить тарифы и для малоимущих установить ставку в два раза ниже, чем для большинства бытовых абонентов.

Сколько платить за свет

Энергетики учли недовольство населения. От деления абонентов решили отказаться, как и от затеи повысить тариф сразу в два раза. Но это не значит, что повышения цен не будет. Будет, но не таким резким.

Для бытовых потребителей предлагают отменить ежемесячную норму потребления электроэнергии. Исключение будет только в осенне-зимний период из-за маловодья. Лимит повысят с нынешних 700 киловатт-часов до 1 тысячи киловатт-часов.

Для населения предлагается установить единый тариф в 1 сом 9 тыйынов за 1 киловатт-час электроэнергии.

Зимой при потреблении свыше 1 тысячи киловатт придется платить 2 сома 52 тыйына.

Для людей, живущих в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах, нормы потребления электроэнергии не будет. Тариф для этой категории бытовых потребителей составит 1 сом 9 тыйынов круглый год.

Для насосных станций и скважин, обеспечивающих население питьевой водой и водой для полива сельскохозяйственных угодий, а также используемых для нужд канализационного хозяйства, тариф на электроэнергию предлагается также установить на уровне бытовых абонентов — 1 сом 9 тыйынов. Такой же тариф будет и для общественных станций по зарядке электромобилей.

Для электротранспорта, детских интернатов, социальных стационарных и полустационарных учреждений для инвалидов и/или пожилых граждан, религиозных организаций тариф будет выше, чем у населения — 1 сом 68 тыйынов.

Для небытовых потребителей тариф на электроэнергию предлагается установить в размере 2,52 сома.

Отдельные тарифы хотят предусмотреть и для энергоемких промышленных потребителей. Речь о майнинг-фермах, предприятиях золоторудной промышленности (золотоизвлекательные фабрики), литейных плавильных цехах электротермической обработки металла, цементных заводах и предприятиях по производству алкогольной продукцию.

Им предлагается установить тариф на электроэнергию на уровне тарифа для промышленных потребителей 2,52 сома с применением повышающего коэффициента.

Промышленные абоненты после должны будут платить 5,04 сома за 1 киловатт-час потребленной электроэнергии.

Для этой категории потребителей тариф установят на уровне компенсации затрат на выработку электрической энергии на ТЭЦ с учетом ее доставки до потребителя.

Новая среднесрочная тарифная политика предполагает ежегодное увеличение тарифа. В итоге в 2023 году он достигнет 1,48 сома за киловатт-час для населения. Начиная с 2024 года, тариф будут корректировать на уровень годовой инфляции.

Тепло тоже станет дороже

В Министерстве энергетики отметили, что концепция тарифной политики по тепловой энергии для конечных потребителей на 2021-2025 годы не изменилась. В проекте рассматривают их увеличение.

Для населения тарифы на тепло и горячую воду в 2021 году могут вырасти на четверть.

Проект предусматривает, что тариф на тепловую энергию составит 1 тысячу 418,45 сома за гигакалорию, горячую воду — 1 тысячу 227,2 сома за гигакалорию.

Для остальных групп потребителей предлагают ежегодную корректировку на уровень инфляции, или тариф на тепло и горячую воду составит 1 тысячу 801,89 сома.

«После достижения покрытия стоимости тепловой энергии тарифы на тепловую энергию будут ежегодно корректироваться на уровень инфляции», — рассказали в Минэнерго.