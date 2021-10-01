Голос бизнеса не услышан. Тарифы для небытовых потребителей света повысили

С 1 октября начала действовать новая среднесрочная тарифная политика, которая предусматривает повышение тарифов для небытовых абонентов. Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Улукбек Марипов.

Согласно документу, для населения тариф на электрическую энергию повышаться не будет и останется на уровне 0,77 сома за киловатт-час при потреблении до 700 киловатт-часов в месяц и 2,16 сома — при потреблении свыше 700 киловатт-часов.

Отменяется норма потребления электричества для потребителей, проживающих в высокогорных и труднодоступных районах.

Для остальных категорий абонентов будут применять следующие тарифы:

1 Социальные детские учреждения, электротранспорт, религиозные организации — 168 тыйынов за 1 киловатт-час Социальные детские учреждения, электротранспорт, религиозные организации — 168 тыйынов за 1 киловатт-час

Для социальных детских учреждений и электротранспорта тариф вырос на 10 тыйынов, или 6,3 процента, а для религиозных организаций снизился на 56 тыйынов.

2 Насосные станции — 1,09 сома (без учета налогов) с ростом на 31,6 тыйына Насосные станции — 1,09 сома (без учета налогов) с ростом на 31,6 тыйына

3 Бюджетные, промышленные, сельскохозяйственные и прочие потребители — 2,52 сома без учета налогов с ростом на 28 тыйынов Бюджетные, промышленные, сельскохозяйственные и прочие потребители — 2,52 сома без учета налогов с ростом на 28 тыйынов

4 Энергоемкие потребители коммерческих структур — 2,52 сома и повышающие коэффициенты: Энергоемкие потребители коммерческих структур — 2,52 сома и повышающие коэффициенты:

субъекты майнинга криптовалюты, предприятия золоторудной промышленности (золотоизвлекательные фабрики), литейные плавильные цеха электротермической обработки металла и предприятия по производству алкогольной продукции — 2,52 * 2 (повышающий коэффициент) = 5,04 сома;

цементные заводы — 2,52 * 1,3 (повышающий коэффициент) = 3,28 сома.

«В последующие годы изменение тарифов будет осуществляться с учетом уровня инфляции. На полученные средства будут обновлять оборудование, устанавливать трансформаторные подстанции, строить линии электропередачи и увеличивать генерирующие мощности», — рассказали в кабмине.