Лотерея налоговой. Розыгрыш хотят запустить с февраля

Лотерею «Требуй чек — выиграй приз!» могут запустить уже с 1 февраля 2023 года. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Государственной налоговой службы Алтынбек Абдувапов.

По его словам, в прошлом году лотерея дала хорошие результаты. Поэтому решено ее продолжить. Налоговая служба уже готова к началу нового этапа акции.

«Мы практически готовы начать. Призовой фонд уже обсудили с председателем кабинета министров. В этом году он будет существенным. Будет идти речь как минимум о десяти автомобилях на каждый розыгрыш. Эти автомобили в этом году будут закупаться государством», — рассказал Алтынбек Абдувапов.

В прошлом году в третьем этапе лотереи «Требуй чек — выиграй приз!» участвовали 170 тысяч человек.