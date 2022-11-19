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Экономика

Как сдавать отчеты? Сервисы Налоговой службы не работают

Сервисы Налоговой службы по формированию электронных счетов-фактур и сдачи отчетности второй день не работают. Об этом сообщают предприниматели.

По их словам, такая история повторяется каждый месяц, когда подходит срок предоставления отчетов. Сайты ГНС просто не выдерживают нагрузки и начинают «виснуть». Бухгалтера тратят по несколько дней, чтобы сдать вовремя отчет и не получить штраф.

«Вчера и сегодня примерно с 10 утра невозможно ни выписать электронные счета-фактуры, ни журнал электронных отчетов. В техподдержке госучреждения «Салык сервис» нам говорят, что проверяют работу сервиса, но ничего от этого не меняется. Зачем такая цифровизация, если от нее бизнесу больше проблем», — возмутились читатели.

В Telegram-канале, куда предприниматели могут обращаться за помощью при проблемах с сервисами Налоговой службы, уже десятки сообщений. Предприниматели даже предлагают составить коллективную жалобу и подать иск в суд из-за неработающих сервисов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/251152/
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