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Экономика

Бюджет Бишкека уменьшат почти на полмиллиарда сомов

Мэрия Бишкека предлагает уменьшить доходную и расходную части бюджета на 458 миллионов 857 тысяч сомов. Об этом говорится в проекте постановления БГК, вынесенном на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, по итогам года доходы департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии сократятся на 2 миллиарда 490 миллионов 981,1 тысячи сомов. В том числе за аренду земли поступит меньше на 400,9 миллиона сомов, помещений, зданий, сооружений, оборудования и техники, находящихся в муниципальной собственности — на 70 миллионов сомов, прочего имущества — 20 миллионов сомов, продажу несельскохозяйственных земель — на 2 миллиарда сомов. Сократят и расходную часть статьи «Накопленные финансовые резервы» почти на 2,5 миллиарда сомов.

В то же время произойдет увеличение доходной части на 2 миллиарда 59 миллионов 973,4 тысячи сомов за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы государственных и муниципальных работников и работников социальной сферы.

Также предлагается внести изменения в доходную и расходную части по специальным средствам.

Напомним, что изначально планировалось утвердить бюджет Бишкека в сумме 11 миллиардов 690 миллионов сомов, но позднее его размер увеличили до 15 миллиардов 22 миллионов 517,2 тысячи сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/249819/
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