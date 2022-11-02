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Экономика

По короткой дороге из Алматы на Иссык-Куль предлагают пустить электробусы

Прошло второе заседание кыргызско-казахской рабочей группы по транспорту и развитию инфраструктуры при подкомитете по экономическому коридору Алматы — Бишкек. Об этом сообщает Центр государственно-частного партнерства.

Заседание прошло под сопредседательством первого заместителя министра транспорта и коммуникаций Кыргызстана Нурлана Кайынбаева и зампреда комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Амангельды Бекова. В нем участвовали глава Центра ГЧП Санжар Болотов, представители Азиатского банка развития и заинтересованных министерств и ведомств двух стран.

Рассмотрен текущий статус проекта ГЧП по строительству альтернативной дороги Алматы — Иссык-Куль. Консультантами АБР проведен юридический анализ, планируется подготовка финансового и технического скрининга проекта. Для эффективного взаимодействия между кыргызской и казахской сторонами и согласования вопросов о проекте достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы.

«На заседании участники обсудили предложение АБР о возможности запуска регулярных пассажирских перевозок с использованием электрических автобусов по маршруту Алматы — Бишкек в рамках ГЧП. По итогам заседания стороны подписали совместный протокол, где определили основные вопросы для дальнейшей проработки проекта и подтвердили готовность оказать поддержку по обозначенным направлениям и в проведении дальнейших совместных мероприятий в рамках ГЧП», — говорится в сообщении.

Новая дорога Алматы — Иссык-Куль в зависимости от маршрута будет ежегодно прибавлять $31-165 миллионов к казахстанскому ВВП и $53-439 миллионов к ВВП Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/249706/
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