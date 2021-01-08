Короткая дорога из Алматы на Иссык-Куль может принести КР до $439 миллионов

Новая дорога Алматы — Иссык-Куль в зависимости от маршрута будет ежегодно прибавлять $31-165 миллионов к казахстанскому ВВП и $53-439 миллионов к ВВП Кыргызстана. К такому выводу пришли специалисты Азиатского банка развития, передает «Курсив.kz».

В АБР считают, что более легкий путь на Иссык-Куль значительно увеличит поток туристов туда. Кроме того, международным путешественникам станет намного проще побывать и на Иссык-Куле, и в Алматы. Международный аэропорт Алматы усилит свою роль как важный авиаузел, привлекая дополнительных международных путешественников в регион, а для самих алматинцев поездка на Иссык-Куль станет маршрутом выходного дня.

Азиатский банк развития рассмотрел сразу несколько вариантов трасс для новой короткой дороги между Алматы и Иссык-Кулем.

Западный маршрут Алматы — Узунагаш — Кемин имеет три подмаршрута: через перевал Новый Кастек (2 тысячи 461 метр), Масанчи (2 тысячи 308 метров) или через тоннель протяженностью 14,6 километра. Только третий подмаршрут подходит всем транспортным средствам и может быть открыт круглый год. Примерные капитальные затраты при строительстве первого подмаршрута — $81 миллион, если дорога будет гравийной, и $94 миллиона — асфальтовой. Для второго подмаршрута расходы — $93 миллиона на гравий, $113 миллионов — на асфальт. Подмаршрут с тоннелем значительно дороже — $518 миллионов.

Прямой маршрут Алматы — перевал Озерный — Чон-Кемин — Кунгей Алатау — Бактуу-Долоноту — Чолпон-Ата протяженностью 85 километров через перевал Озерный (3 тысячи 514 метров) предполагает строительство 16-километрового тоннеля на высоте 3 тысячи метров.

«Строительство, эксплуатация и техобслуживание подобного объекта на такой высоте — сложная задача. Дополнительным затруднением станет организация движения транспорта через Иле-Алатауский национальный парк без непропорционального влияния на ландшафт и естественную среду обитания различных животных. Примерные капзатраты на этот маршрут — $587 миллионов», — отмечают в АБР.

Восточный маршрут Алматы — Тургень — Ассы — долина реки Шилик — долина Байсар — Ананьево протяженностью 216 километров также требует постройки 12-километрового тоннеля на высоте 2,9 тысячи метров. Эта трасса подходит только для легковых автомобилей, автобусов и легких грузовиков. А из-за высот, на которых проходит трасса, она может быть открыта только с июня по ноябрь. Затраты на ее строительство оценивают в $468 миллионов.

Аналитики Азиатского банка развития считают, что более короткая дорога позволит людям путешествовать чаще и привлечет на это направление, например, туристов выходного дня. Кроме того, они подчеркивают, что все трассы могут быть открыты как минимум полгода, что позволит увеличить продолжительность туристического сезона на Иссык-Куле.

Среднесуточный трафик по альтернативной дороге (в зависимости от варианта маршрута) оценивается в диапазоне от 1 тысячи до 2,75 тысячи автомобилей в день с июня по ноябрь в условиях консервативного сценария Генплана по туризму ЭКАБ (экономический коридор Алматы — Бишкек, проект, который поддерживает АБР) и от 1,8 до 6,8 тысячи машин в день в условиях оптимистичного сценария.

«Чтобы удовлетворить тот спрос со стороны туристов, который будет создан благодаря строительству альтернативной дороги, региону ЭКАБ будет необходимо приложить усилия для развития сферы гостеприимства в целом. И тогда ВВП обеих стран получит прибавку в десятки и даже сотни миллионов долларов», — говорится в сообщении.