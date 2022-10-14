21:13
USD 89.43
EUR 95.71
RUB 0.98
Экономика

Антимонопольная служба: Цены на уголь в Чуйской области стабильные

Сотрудниками Чуйского областного отдела Службы антимонопольного регулирования проведен мониторинг ситуации на рынке угля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте по теме
Кыргызстан запретит экспорт угля

Во время выезда по точкам продажи угля по объездной дороге установлено, что уголь Кара-Кечинского месторождения продавался по цене 5—5,4 тысячи сомов за тонну. По итогам проведенных работ с перевозчиками и продавцами цены снижены до 4,6 и 4,2 тысячи соответственно.

Рекомендуемая максимальная розничная цена реализации угля с месторождения Кара-Кече на территории Аламединского района Чуйской области для продавцов составляет 4,6 тысячи сомов за тонну с учетом всех расходов.

«Ситуация на рынке угля территории Токмака стабильная. Работают три топливные базы и семь стационарных точек продажи угля. Объемы запасов составляют 3 тысячи 60 тонн. Розничная цена на уголь с месторождений Шабыркуль и Кара-Жыра на топливных базах — 5 тысяч сомов за тонну, Кара-Кечинский— 4,3—4,4 тысячи сомов», — рассказали в Службе антимонопольного регулирования.

Продавцам выданы уведомления относительно соблюдения норм антимонопольного законодательства, а также о необходимости иметь ценники и прошедшие соответствующую поверку весы.

В Бишкеке также проведен мониторинг цен и запасов угля в стационарных точках и разъяснительные работы с реализаторами о недопущении спекулятивного роста цен на твердое топливо (уголь). В ходе мониторинга установлено, что цены на твердое топливо стабильны и варьируются от 4,4 до 5 тысяч сомов за местный уголь.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/248136/
просмотров: 70
Версия для печати
Материалы по теме
Где в Бишкеке можно купить уголь. Карта
Цифра дня. 1,3 миллиона тонн угля добыто в Кыргызстане в 2023 году
Кабмин поручил ГП «Кыргызкомур» разработку угольного месторождения Торугарт
В 2024 году «Кыргызкомур» будет экспортировать уголь в Китай
Более 1 миллиона тонн угля добыл с начала года «Кыргызкомур»
В Кыргызстане открыли 753 топливных базы и пункта по продаже угля
Поставки угля в Кыргызстан существенно сократились — Нацстатком
Где в Чуйской области можно купить уголь. Карта
В Бишкеке проверили цены на уголь: кара-кечинский стоит 4,7 тысячи сомов
В Кыргызстане вводят госрегулирование цен на уголь
Популярные новости
Новые банкноты номиналом 20, 50&nbsp;и&nbsp;100 сомов показал Национальный банк Новые банкноты номиналом 20, 50 и 100 сомов показал Национальный банк
Сотрудники ЗАО &laquo;Кум-Шагыл&raquo; обратились к&nbsp;президенту Сотрудники ЗАО «Кум-Шагыл» обратились к президенту
На&nbsp;аукционе продали пять автомобилей Камчи Кольбаева На аукционе продали пять автомобилей Камчи Кольбаева
Решение принято. Землю в&nbsp;Кош-Коле трансформируют и&nbsp;отдадут под гольф-клуб Решение принято. Землю в Кош-Коле трансформируют и отдадут под гольф-клуб
Бизнес
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
15 февраля, четверг
21:09
Суд отпустил блогера Али Эргешова под домашний арест Суд отпустил блогера Али Эргешова под домашний арест
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 февраля: снег
20:48
Ставки страховых взносов могут снизить уже с марта
20:37
Прокуратура Бишкека проверила Центр экстренной медицины и нашла нарушения
20:27
На Кумторе начали добывать золото подземным способом