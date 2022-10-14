Антимонопольная служба: Цены на уголь в Чуйской области стабильные

Сотрудниками Чуйского областного отдела Службы антимонопольного регулирования проведен мониторинг ситуации на рынке угля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Во время выезда по точкам продажи угля по объездной дороге установлено, что уголь Кара-Кечинского месторождения продавался по цене 5—5,4 тысячи сомов за тонну. По итогам проведенных работ с перевозчиками и продавцами цены снижены до 4,6 и 4,2 тысячи соответственно.

Рекомендуемая максимальная розничная цена реализации угля с месторождения Кара-Кече на территории Аламединского района Чуйской области для продавцов составляет 4,6 тысячи сомов за тонну с учетом всех расходов.

«Ситуация на рынке угля территории Токмака стабильная. Работают три топливные базы и семь стационарных точек продажи угля. Объемы запасов составляют 3 тысячи 60 тонн. Розничная цена на уголь с месторождений Шабыркуль и Кара-Жыра на топливных базах — 5 тысяч сомов за тонну, Кара-Кечинский— 4,3—4,4 тысячи сомов», — рассказали в Службе антимонопольного регулирования.

Продавцам выданы уведомления относительно соблюдения норм антимонопольного законодательства, а также о необходимости иметь ценники и прошедшие соответствующую поверку весы.

В Бишкеке также проведен мониторинг цен и запасов угля в стационарных точках и разъяснительные работы с реализаторами о недопущении спекулятивного роста цен на твердое топливо (уголь). В ходе мониторинга установлено, что цены на твердое топливо стабильны и варьируются от 4,4 до 5 тысяч сомов за местный уголь.