Кыргызстан запретит экспорт угля

С понедельника выйдет распоряжение о запрете на вывоз угля за пределы республики. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр энергетики Таалайбек Ибраев.

По его словам, за январь — сентябрь экспортировали 178 тысяч 264 тонны угля на 478 миллионов 408 тысяч сомов. Чтобы не допустить дефицита и роста цен, решено ввести запрет на экспорт.

«Сейчас ситуация какая. Берут кара-кечинский уголь, пакуют его в мешки и 20-тонными фурами вывозят за границу. Поэтому мы выпускаем распоряжение о запрете вывоза угля», — отметил Таалайбек Ибраев.

«Мы постоянно контролируем рост цен. Кто будет продавать дороже 4 тысяч сомов, будем изымать и запрещать им грузить на машины. Это только торгаши спекуляцией занимаются. Даже при цене в 4 тысячи они прибыль получают. Мы работаем над этим. Единственная проблема — в цене, нам надо ее удержать», — заключил министр.