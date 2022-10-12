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Экономика

Проблемы с электронным патентом. Оплата онлайн восстановлена

Возобновлена работа платежного шлюза для онлайн-оплаты электронного патента/полиса гражданами. Об этом сообщает Налоговая служба.

Налогоплательщики могут оплатить электронный патент/полис через систему банков «Айыл Банк», «РСК Банк», «Кыргызстан» (МБанк), а также «О!Деньги», Pay 24.

«По сообщению оператора системы электронных платежей ГП «Инфосистемс», с остальными банками и платежными организациями проводится работа по заключению договора и дальнейшему подключению к системе», — рассказали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/247897/
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