В Кыргызстане проблемы с оплатой за электронный патент. Ответ Налоговой службы

В связи с обновлением платежного шлюза возникли трудности с онлайн-оплатой за электронный патент/полис. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

С 1 октября 2022 года система электронных платежей (платежный шлюз), которая ответственна за прием платежей за электронный патент, передана из ведения госпредприятия «Инфоком» в ведение госпредприятия «Инфосистемс». После этого «Инфосистемс» запустил обновленный платежный шлюз.

«На сегодня большинство банков и платежных организаций совместно с ГП «Инфосистемс» не реализовали работу по подключению к обновленному платежному шлюзу. Поэтому оплата за электронный патент/полис не может быть произведена своевременно. При невозможности онлайн-оплаты рекомендуем обратиться в местный налоговый орган для оформления патента/полиса в бумажном виде. Прилагаются все усилия, чтобы как можно скорее возобновить работу платежного шлюза», — говорится в сообщении.