Кредиты для закупки ГСМ получат две компании-нефтетрейдера

«Партнернефть» и «Ред петролеум» будут выделены краткосрочные кредиты из бюджета, так как они имеют основные нефтехранилища», — заявил сегодня на пресс-конференции министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев.

По его словам, через эти компании будет обеспечиваться мелкий опт остальным нефтетрейдерам. Кредиты выделяются нефтретрейдерам для бесперебойного прохождения весенних полевых работ.

«При обсуждении антикризисного плана мы встречались с различными ассоциациями. На одной из встреч нефтетрейдеры высказали обеспокоенность по обеспечению топливом. Они также говорили об ограниченности запасов из-за отсутствия оборотных средств. Поэтому мы решили их поддержать и помочь сделать запас на уровне 41 дня», — рассказал Данияр Амангельдиев.