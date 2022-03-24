03:50
USD 89.32
EUR 96.64
RUB 1.00
Экономика

В Кыргызстане есть риски по обеспечению страны ГСМ

Сегодня на рынке существует риск по обеспечению республики ГСМ. Об этом на заседании кабинета министров по антикризисным мерам сообщил министр финансов Алмаз Бакетаев.

По его словам, для решения проблемы из бюджета планируется выделить 2 миллиарда сомов. Эти деньги будут выделять нефтетрейдерам для покупки топлива.

«В части энергетической безопасности работа продолжается. Выделено около 3 миллиардов сомов бюджетного кредита на эти цели. Для социальной защиты населения сейчас ведутся расчеты для повышения заработных плат», — сказал Алмаз Бакетаев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/228419/
просмотров: 35
Версия для печати
Материалы по теме
Минэкономики: Ситуация на рынке ГСМ стабильная
В 2023 году 95-й бензин подорожал почти на 6 сомов
С начала года в Кыргызстане бензин Аи-95 подорожал на 6,3 сома
Запрет на экспорт летнего дизеля снимает правительство России
Индикативный баланс по беспошлинным поставкам ГСМ увеличен
За месяц дизельное топливо подорожало на 1,16 сома
В Кыргызстане наблюдается нехватка бензина Аи-95
В Кыргызстане бензин Аи-95 подорожал на 3 сома с начала сентября
Россия ввела временное ограничение на экспорт бензина и дизтоплива
Bloomberg: Мир столкнулся с дефицитом дизеля, это разгоняет инфляцию
Популярные новости
Когда платить налоги и&nbsp;сдавать отчеты. Календарь на&nbsp;2024 год от&nbsp;Налоговой службы Когда платить налоги и сдавать отчеты. Календарь на 2024 год от Налоговой службы
Газовый проект. Кыргызстан выиграл в&nbsp;международном арбитраже у&nbsp;Казахстана Газовый проект. Кыргызстан выиграл в международном арбитраже у Казахстана
Перепись населения. Сколько мигрантов насчитал Нацстатком Перепись населения. Сколько мигрантов насчитал Нацстатком
Власти и&nbsp;бизнес Кыргызстана договорились не&nbsp;повышать цены на&nbsp;хлеб Власти и бизнес Кыргызстана договорились не повышать цены на хлеб
Бизнес
Удобно и&nbsp;просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay
Бесплатный способ перевода денег из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан Бесплатный способ перевода денег из России в Кыргызстан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; проводит работы для бесперебойной подачи газа в&nbsp;Оше «Газпром Кыргызстан» проводит работы для бесперебойной подачи газа в Оше
&laquo;Банк Компаньон&raquo; дарит денежные призы «Банк Компаньон» дарит денежные призы
2 февраля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
1 февраля, четверг
23:45
В WhatsApp на iOS можно будет входить в аккаунты без пароля
23:14
В Астане из атриума Национального музея убрали памятник Нурсултану Назарбаеву
22:45
В Москве кыргызстанец разбросал на улице пятитысячные купюры и снял это на видео
22:22
Акылбек Жапаров встретился с премьер-министром Казахстана. Что обсуждали
22:00
Если отключили свет. Телефоны энергетиков по Бишкеку и областям Кыргызстана