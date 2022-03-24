В Кыргызстане есть риски по обеспечению страны ГСМ

Сегодня на рынке существует риск по обеспечению республики ГСМ. Об этом на заседании кабинета министров по антикризисным мерам сообщил министр финансов Алмаз Бакетаев.

По его словам, для решения проблемы из бюджета планируется выделить 2 миллиарда сомов. Эти деньги будут выделять нефтетрейдерам для покупки топлива.

«В части энергетической безопасности работа продолжается. Выделено около 3 миллиардов сомов бюджетного кредита на эти цели. Для социальной защиты населения сейчас ведутся расчеты для повышения заработных плат», — сказал Алмаз Бакетаев.