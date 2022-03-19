На рубли при распределении таможенных пошлин перейдут только Россия и Беларусь

Переход на российские рубли при зачислении и распределении ввозных таможенных пошлин в ЕАЭС коснется России и Беларуси, остальные три страны объединения продолжат использовать доллары США, сообщила пресс-служба правительства Казахстана, передает «Интерфакс».



Уточняется, что договор о Евразийском экономическом союзе предусматривает обязательства государств-членов по сбору и взаимному перечислению импортных таможенных пошлин в бюджеты друг друга. Этот механизм для каждой страны-участницы включает основные этапы: сбор сумм импортных пошлин в национальных валютах с поступающих из третьих государств товаров, расщепление поступивших сумм импортных пошлин в соответствии с установленными коэффициентами, конвертация их в доллары США и последующее направление их в государства — члены ЕАЭС.



«Из-за санкций страны-участницы не могут перечислять ввозные пошлины в Россию и Беларусь в долларах. При этом в Казахстан, а также в Армению и Кыргызстан собираемые импортные таможенные пошлины будут распределяться и зачисляться, как и ранее, в долларах», — отмечается в сообщении.



Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников ранее сообщал, что государства ЕАЭС договорились о поэтапном переходе при таможенных расчетах на национальные валюты, основной объем расчетов будет вестись в рублях.