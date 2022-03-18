Распределение пошлин из бюджета ЕАЭС переведут из долларов в рубли

Страны — участницы Евразийского экономического союза достигли договоренности о поэтапном переходе к расчетам в национальной валюте, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в эфире телеканала «Россия-24».

«Очень важный вопрос, который обсуждался [на заседании совета Евразийской экономической комиссии], — это вопрос о взаимных расчетах в рублях. Иными словами, те пошлины, которые получает каждое государство, потом расщепляются в определенных пропорциях, закрепленных договором союза, и, соответственно, попадают в бюджеты стран. Раньше все это проходило с использованием иностранной валюты. На сегодняшний момент договорились о поэтапном переходе в расчеты в национальной валюте», — сказал он.

Максим Решетников подчеркнул, что для России отдельную важность представляет то, что основной расчет пошлины РФ получает в рублях. «Тем самым мы приступили к формированию единого рублевого пространства», — пояснил он.