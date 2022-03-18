Мукомолов предупредили о недопустимости повышения цен

Председатель Службы антимонопольного регулирования Кенешбай Тайлаков для изучения ситуации на рынке муки посетил отдельные мукомольные предприятия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее между мукомольными заводами, Минэкономики, Антимонопольной службой и Минсельхозом подписано соглашение о сотрудничестве. В его рамках мукомолы получили налоговые льготы, но взамен обязались обеспечить рынок мукой. При этом при мониторинге цен на социально значимые товары в торговых сетях и на продовольственных рынках выявлен факт ограниченного количества пшеничной муки в пакетированной бумажной таре.