Мукомолов предупредили о недопустимости повышения цен

Председатель Службы антимонопольного регулирования Кенешбай Тайлаков для изучения ситуации на рынке муки посетил отдельные мукомольные предприятия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее между мукомольными заводами, Минэкономики, Антимонопольной службой и Минсельхозом подписано соглашение о сотрудничестве. В его рамках мукомолы получили налоговые льготы, но взамен обязались обеспечить рынок мукой. При этом при мониторинге цен на социально значимые товары в торговых сетях и на продовольственных рынках выявлен факт ограниченного количества пшеничной муки в пакетированной бумажной таре.
«В ходе посещения ОАО «Бишкекский мелькомбинат» («Акун») и ОсОО RoLA установлено, что мукомольные предприятия функционируют бесперебойно. Есть запасы муки и макаронных изделий. У ОАО «Бишкекский мелькомбинат» были перебои с поставкой муки в пакетах. Причиной стала поломка линии фасовки и упаковки муки в бумажные пакеты. На сегодня проблема устранена, производство налажено. Оптово-отпускные цены мукомольных предприятий сохраняются на уровне до 33 сомов за