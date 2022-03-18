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Экономика

Мукомолов предупредили о недопустимости повышения цен

Председатель Службы антимонопольного регулирования Кенешбай Тайлаков для изучения ситуации на рынке муки посетил отдельные мукомольные предприятия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее между мукомольными заводами, Минэкономики, Антимонопольной службой и Минсельхозом подписано соглашение о сотрудничестве. В его рамках мукомолы получили налоговые льготы, но взамен обязались обеспечить рынок мукой. При этом при мониторинге цен на социально значимые товары в торговых сетях и на продовольственных рынках выявлен факт ограниченного количества пшеничной муки в пакетированной бумажной таре.

«В ходе посещения ОАО «Бишкекский мелькомбинат» («Акун») и ОсОО RoLA установлено, что мукомольные предприятия функционируют бесперебойно. Есть запасы муки и макаронных изделий. У ОАО «Бишкекский мелькомбинат» были перебои с поставкой муки в пакетах. Причиной стала поломка линии фасовки и упаковки муки в бумажные пакеты. На сегодня проблема устранена, производство налажено. Оптово-отпускные цены мукомольных предприятий сохраняются на уровне до 33 сомов за килограмм муки первого сорта. Заводы предупредили о необходимости строго соблюдать принятые обязательства и не допускать необоснованного роста оптово-отпускных цен», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/227871/
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