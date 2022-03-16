23:35
USD 89.32
EUR 96.64
RUB 1.00
Экономика

Нацбанк приостановил действие лицензий девяти обменок

Национальный банк решил приостановить действие лицензии девяти обменных бюро. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Отмечается, что решение принято из-за нарушения требований законодательства Кыргызстана и нормативных правовых актов Нацбанка.

С 16 по 30 марта включительно приостановлено действие лицензий ОсОО «Ариет финанс», ОсОО «Ордо Финанс Плюс», ОсОО «Нурислам Лтд» и ОсОО «Азамат финанс».

С 16 по 25 марта включительно приостановлены лицензии ОсОО «АЯТ НУР», ОсОО «Рашидик», ОсОО «Исхак и Исаак», ОсОО «Интегро Ко» и ОсОО «Баймак Финанс».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/227678/
просмотров: 43
Версия для печати
Материалы по теме
Нацбанк приостановил действие лицензии обменки в ГУМе
Нацбанк приостановил действие лицензий четырех обменок
Нацбанк приостановил действие лицензии у обменки на рынке «Дордой»
Нацбанк приостановил лицензии обменки в Ошской области
Нацбанк приостановил действие лицензий двух обменок в Бишкеке
Нацбанк оштрафовал обменку на 55 тысяч сомов
Нацбанк приостановил действие лицензии обменки в Бишкеке
Нацбанк приостановил действие лицензий двух обменок
Нацбанк отозвал лицензию у обменки в городе Ош
Нацбанк приостановил работу обменного бюро
Популярные новости
Когда платить налоги и&nbsp;сдавать отчеты. Календарь на&nbsp;2024 год от&nbsp;Налоговой службы Когда платить налоги и сдавать отчеты. Календарь на 2024 год от Налоговой службы
Газовый проект. Кыргызстан выиграл в&nbsp;международном арбитраже у&nbsp;Казахстана Газовый проект. Кыргызстан выиграл в международном арбитраже у Казахстана
Перепись населения. Сколько мигрантов насчитал Нацстатком Перепись населения. Сколько мигрантов насчитал Нацстатком
Власти и&nbsp;бизнес Кыргызстана договорились не&nbsp;повышать цены на&nbsp;хлеб Власти и бизнес Кыргызстана договорились не повышать цены на хлеб
Бизнес
Удобно и&nbsp;просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay
Бесплатный способ перевода денег из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан Бесплатный способ перевода денег из России в Кыргызстан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; проводит работы для бесперебойной подачи газа в&nbsp;Оше «Газпром Кыргызстан» проводит работы для бесперебойной подачи газа в Оше
&laquo;Банк Компаньон&raquo; дарит денежные призы «Банк Компаньон» дарит денежные призы
1 февраля, четверг
23:14
В Астане из атриума Национального музея убрали памятник Нурсултану Назарбаеву В Астане из атриума Национального музея убрали памятник...
22:45
В Москве кыргызстанец разбросал на улице пятитысячные купюры и снял это на видео
22:22
Акылбек Жапаров встретился с премьер-министром Казахстана. Что обсуждали
22:00
Если отключили свет. Телефоны энергетиков по Бишкеку и областям Кыргызстана
21:45
В Чуйской области установлено 74,1 тысячи «умных» счетчиков