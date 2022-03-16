Нацбанк приостановил действие лицензий девяти обменок

Национальный банк решил приостановить действие лицензии девяти обменных бюро. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Отмечается, что решение принято из-за нарушения требований законодательства Кыргызстана и нормативных правовых актов Нацбанка.

С 16 по 30 марта включительно приостановлено действие лицензий ОсОО «Ариет финанс», ОсОО «Ордо Финанс Плюс», ОсОО «Нурислам Лтд» и ОсОО «Азамат финанс».

С 16 по 25 марта включительно приостановлены лицензии ОсОО «АЯТ НУР», ОсОО «Рашидик», ОсОО «Исхак и Исаак», ОсОО «Интегро Ко» и ОсОО «Баймак Финанс».