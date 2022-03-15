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Экономика

Официальный курс доллара США к сому достиг 105 сомов

Национальный банк установил официальные курсы валют на 16 марта. Курс рубля оказался значительно выше сегодняшнего значения.

На завтра номинальный курс установлен в 105 сомов (рост — на 0,04 процента). При этом в обменных пунктах столицы и коммерческих банках сейчас его покупают по 104,5-105,5 сома, продают по-прежнему по 106,5 сома.

Курс евро вырос на 0,47 процента — со 114,9872 сома до 115,5315 сома.

Официальный курс рубля на 16 марта установлен в 0,9163 сома. Он оказался на 12,31 процента выше сегодняшнего показателя.

А вот тенге, наоборот, подешевел на 0,1 процента — до 0,2052 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/227540/
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