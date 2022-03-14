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Экономика

Из Казахстана запретили вывозить золото и свыше $10 тысяч

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запретил вывоз иностранной валюты и золота. Об этом сообщают казахские СМИ.

Президент Казахстана подписал Указ «О мерах по обеспечению финансовой стабильности РК». Ими запрещено вывозить из страны наличную иностранную валюту и (или) денежные инструменты в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент $10 тысяч. Запрещен теперь и вывоз золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 граммов и инвестиционных монет из золота ALTYN BARYS и из серебра KÚMIS BARYS, выпускаемых Национальным банком РК, а также аффинированного золота свыше 100 граммов.

Напомним, что Национальный банк Кыргызстана на прошлой неделе запретил комбанкам и обменкам вывозить наличные доллары США из страны.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/227431/
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