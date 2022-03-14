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Экономика

В Нацбанке рассказали, зачем изменили правила определения курса рубля

В Национальном банке объяснили, почему решили временно изменить систему определения официального курса рубля.

По словам официального представителя Нацбанка Аиды Карабаевой, с 14 марта 2022 года при расчете официального курса российского рубля по отношению к кыргызскому сому обменный курс доллара к рублю будет фиксироваться по результатам торгов не на Московской бирже, а на международных рынках через торгово-информационные системы «Блумберг»/«Рейтер».

«На сегодня Центральный банк России ввел ряд ограничительных мер по операциям с иностранной валютой для физических и юридических лиц и ограничения доступа участникам торгов на Московской бирже. Приостановление утренних и вечерних сессий валютных торгов на Московской бирже и других мер, формирующих по итогам торгов на Московской бирже обменный курс доллара США к рублю, не в полной мере отражает реальный спрос и предложение на иностранную валюту. Курс рубля напрямую не привязан к доллару США, он определяется по кросс-курсу к доллару. Он будет зависеть от курса, который будет складываться на международных рынках», — рассказала Аида Карабаева.

«Мы и ранее определяли на ежедневной основе курс четырех валют: доллар, евро, рубль и тенге. Только курс доллара к сому устанавливался напрямую, а остальные по кросс-курсу», — заключила она.

Кросс-курс — это стоимость одной валюты к другой, рассчитанная через их курсы к третьей валюте (в основном к доллару США).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/227409/
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