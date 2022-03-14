В Нацбанке еще раз заверили, что валюты в стране достаточно

«По оперативной информации, иностранной валюты в стране достаточно», — заявила сегодня на брифинге официальный представитель Национального банка Аида Карабаева.

По ее словам, с денежными переводами и бизнеса, и коммерческих банков проблем нет. Национальный банк мониторит ситуацию, чтобы у бизнеса не было проблем с оплатой контрактов.

«Если у банков недостаточно средств для переводов клиентов, то Национальный банк выходит на валютный рынок с интервенциями. Это делается именно для того, чтобы обеспечить клиентов банков долларами», — рассказала Аида Карабаева.

При этом официальный представитель Нацбанка сказала, что не может комментировать вопрос о возможной дополнительной покупке наличных долларов. По ее словам, эта информация относится к режиму «для служебного пользования» (ДСП) из соображений безопасности.