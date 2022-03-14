Итоги февраля. Минимальный рост экономики и печальные прогнозы

Экономика Кыргызстана так и не оправилась от пандемийного шока. ВВП страны вроде растет, но практически полностью нивелируется ростом цен и высокой волатильностью на валютном рынке.

Прогнозы экспертов неутешительны: антироссийские санкции больно ударят по ближайшим соседям, включая Кыргызстан.

В итоге экономика страны вновь начнет падать, так и не достигнув хорошего роста. Власти Кыргызстана готовят антикризисные планы. Но не факт, что принимаемые меры помогут удержать экономику страны на плаву.

Обзор 24.kg делает по официальным данным Нацстаткома. Насколько представленные данные соответствуют реальному положению дел в стране, мы не можем сказать. Альтернативного источника информации по ситуации в экономике в Кыргызстане нет.

ВВП почти не растет

В феврале 2022 года ВВП Кыргызстана сложился в сумме 90 миллиардов 412,7 миллиона сомов.

По итогам февраля 2022 года рост экономики составил 2 процента.

Рост ВВП отмечается последние полгода. Но такие показатели складываются только из-за низкой базы 2021 года. Если сравнить объем ВВП с 2020-м, то идет не рост, а снижение показателей на 9,5 процента. Это значит, что экономика страны до сих пор не оправилась от постковидного шока.

При подсчете ВВП и его изменений по сравнению с прошлым годом учитывают много факторов: цены, объемы выпуска продукции по отраслям, поступления в бюджет, расходы государства. Кыргызстан — импортозависимая страна. Это значит, что большинство товаров страна закупает в долларах. Поэтому мы пересчитали объем ВВП на доллары США по официальному курсу на конец месяца.

«Рост ВВП обеспечен в основном отраслями сферы услуг. При этом если в январе-феврале 2021 года рост отраслей, оказывающих услуги, по сравнению с соответствующим периодом 2020 года снизился на 6,4 процента, то в январе-феврале 2022-го по сравнению с данным прошлого года увеличился на 3,8 процента. Отрасли товарного производства упали на 0,6 процента», — рассказали в Нацстаткоме.

В промышленности снова кризис

В промышленном секторе и вовсе пока нет надежд. Сектор и в прошлом году особо не радовал показателями. Но благодаря росту в конце 2021-го объемов добычи золота ситуация стала меняться в лучшую сторону. Однако на сегодня она сложная.

По итогам февраля 2022 года падение объемов промышленного производства составило 1,5 процента.

Нацстатком зафиксировал снижение производства химической продукции (на 11 процентов), резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов (на 9 процентов), основных металлов и готовы металлических изделий (на 1,4 процента), добычи полезных ископаемых (на 1,6 процента).

Рост показателей отмечен в производстве нефтепродуктов (на 44,2 процента), фармацевтической продукции (на 38,6 процента), деревянных и бумажных изделий, полиграфической деятельности (на 22,8 процента). Выросли объемы в текстильном производстве, производстве одежды и обуви, кожи и кожаных изделий (на 7,9 процента), продуктов и табачных изделий (на 3,4 процента).

Картофель и овощи дорожают

В январе 2022 года цены в Кыргызстане выросли на 1,7 процента. Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 4,4 процента, продукты и безалкогольные напитки — на 0,9 процента, непродовольственные товары — на 1,1 процента, тарифы на услуги, оказываемые населению — на 1,1 процента.

В феврале 2022 года цены в Кыргызстане выросли на 0,7 процента.

Повышение потребительских цен и тарифов в январе-феврале 2022 года отмечено во всех регионах республики. Максимальный рост (2,6 процента) зафиксирован в Нарынской области. Там сильно подорожали алкогольные напитки и табачные изделия (на 10 процентов).

Продукты и безалкогольные напитки подорожали на 0,8 процента, алкогольные напитки, табачные изделия — на 0,7 процента, непродовольственные товары — на 0,7 процента, тарифы на услуги, оказываемые населению — на 0,6 процента.

Больше всего за месяц выросли цены на молочные продукты (на 5 процентов), свежие овощи (на 3,7 процента), сыры (на 2,8 процента), выпечку (на 2,3 процента), табачные изделия (на 1,1 процента) и муку (на 1,3 процента).

Как растут зарплаты

По данным Нацстаткома, средняя заработная плата в Кыргызстане составила 20 тысяч 129 сомов.

В отличие от 2021 года она выросла на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности. Исключение составили предприятия и организации сферы операций с недвижимым имуществом.

По итогам 2021 года прожиточный минимум в стране составил 6 тысяч 518,03 сома, для пенсионеров — 5 тысяч 807,53 сома.

Чем и с кем торгует Кыргызстан

По итогам января 2022 года внешнеторговый оборот Кыргызстана составил $660,5 миллиона, что на 82,9 процента выше показателя 2021-го. Экспорт — $117,5 миллиона (рост на 18,1 процента), импорт — $543 миллиона (рост в три раза).

С государствами ЕАЭС Кыргызстан наторговал на $265 миллионов.

Чего ждать дальше

Дать точный прогноз, как будет развиваться экономическая ситуация в Кыргызстане, сейчас не может никто. Все будет зависеть от ситуации на валютном рынке, влиянии антироссийских санкций и возможности властей предпринять эффективные антикризисные меры.

Во время недавнего круглого стола директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила, что введенные против РФ санкции привели к резкому сокращению российской экономики.

В МВФ считают, что экономика России переходит в глубокую рецессию. Это сказывается на ситуации в соседних странах.

«Мы понимаем, что массовая девальвация валюты способствует росту инфляции. Это серьезно снижает покупательную способность и уровень жизни подавляющего большинства населения России. Переливы в соседние страны также значительны. В частности в страны, которые тесно интегрированы с украинской и российской экономикой. Основными каналами этого распространения на Центральную Азию, Кавказ, Молдову, страны Балтии являются торговля, перебои с денежными переводами и приток беженцев», — отметила Кристалина Георгиева.

Возможны побочные эффекты из-за ситуации в Украине и в глобальном масштабе. Ожидаются более высокие цены на сырьевые товары, влияние на снижение реальных доходов и на финансовые условия и деловую уверенность.

«Растущие цены на энергию и другие товары — пшеницу, кукурузу, металлы, сырье для удобрений, полупроводники — во многих странах сопровождаются высокой инфляцией. Это вызывают серьезную обеспокоенность. Когда мы смотрим на реальную экономику, мы ясно видим спад в торговле, падение потребительского доверия и покупательной способности», — подчеркнула глава МВФ.