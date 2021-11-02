Горнорудный сектор. Государство выживает инвесторов вместо их защиты

Власти Кыргызстана постоянно заявляют о поддержке предпринимателей и защите инвесторов. Но на практике все иначе. В горнорудном секторе, где и сосредоточено больше всего иностранного бизнеса, продолжают закручивать гайки.

С каждым месяцем работать в этой сфере все менее выгодно.

Получается, что вместо поддержки государство всячески пытается выдавить иностранное участие из сектора и установить выгодные только ему правила игры. Но денег для разработки недр у страны нет, а новые инвесторы вряд ли придут работать на драконовских условиях.

Повысить ставки для всех

В конце сентября кабинет министров утвердил новые ставки сбора за удержание лицензий (СУЛ) на право пользования недрами при поиске, разведке и разработке полезных ископаемых. Ставки выросли в десятикратном, двадцатикратном, а в некоторых случаях и в тысячекратном размере.

Так, ставка лицензии на геолого-поисковые работы на коренное золото на четвертом году работы увеличилась в тысячу раз, на геологоразведочные работы на шестом году работы — в 20 раз, а ставка лицензии на разработку на восьмом году — в 55 раз.

Если раньше компания, занимающаяся геолого-поисковыми работами, платила чуть более 5 миллионов сомов в год, то по новым ставкам — более 12 миллиардов сомов.

Компания, владеющая лицензией на геологоразведочные работы, в среднем платила около 7,5 миллиона сомов, а теперь — более 154 миллионов сомов в год. Компании, владеющие лицензией на разработку недр, по старым ставкам платили в среднем около 170 тысяч сомов в год, теперь — более 11 миллионов сомов.

Постановлением кабмина значительно увеличены СУЛы в отношении предприятий, добывающих сырье для строительных материалов (мрамор, известняк, глину и суглинок, песчано-гравийную смесь и прочее) и уголь. Например, ставка лицензии на разработку месторождений стройматериалов на седьмом году работы (наиболее распространенный срок в этой сфере) увеличилась в 20 раз.

«Сегодня мы наблюдаем высокую конкуренцию на рынке стройматериалов. Даже небольшое увеличение себестоимости продукции может привести к неконкурентоспособности местных производителей строительных материалов на внутреннем и внешнем рынке. Разумеется, вновь возрастет цена стройматериалов для населения, причем изрядно», — отметил исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков.

Ставка лицензии на разработку угольных месторождений на седьмом году работы увеличилась в 16,6 раза.

Увеличение неналоговой нагрузки на угольные предприятия может отразиться на цене для потребителей и ляжет дополнительным бременем на население страны.

Интересно, что будущие поправки с бизнесом не обсуждали. Сектор просто поставили перед фактом. По мнению бизнеса, постановление искажает основную цель платежа за удержание лицензии. В свое время его вводили как один из инструментов борьбы с субъектами, удерживающими лицензии без проведения работ на участках и с целью дальнейшей перепродажи. В этом смысле порядок уплаты, исчисления сбора и ставок сбора за удержание лицензий на право пользования недрами как в существующей, так и в недавно принятой редакции, не соответствует своему духу и замыслу.

Повышенные ставки СУЛов коснутся всех недропользователей, и больше всех пострадают добросовестные предприятия. Международный деловой совет

СУЛы применяют ко всем — и поисковикам, и геологоразведочным компаниям, и разработчикам. По новым ставкам необоснованно высокими платежами будут облагать всех. Это может привести к тому, что поисковые и геологоразведочные компании свернут работу и уйдут в другие страны.

«Они уйдут, и эту роль некому будет выполнять для государства. Лицензионные площади будут простаивать, а горнодобывающая отрасль и геология в целом придут в замедленное состояние, в стагнацию», — высказался Аскар Сыдыков.

«Золотые» поверхностные воды

В октябре 2021 года кабинет министров преподнес недропользователям новый подарок. Увеличены ставки сбора за пользование поверхностными водами. Проходил ли документ общественное обсуждение, неизвестно. Его нет ни на специальном портале Koom talkuu, ни на сайте самого кабмина.

Недропользователей заранее не приглашали к диалогу по этому вопросу. Аскар Сыдыков

«Мы не можем точно сказать, было общественное обсуждение или нет. Возможно, было, но мы не видели этого документа. Недропользователям сейчас крайне сложно реагировать на происходящие изменения. Им нужно работать, а не сидеть и мониторить сайты госорганов, когда там вынесут на обсуждение новые правила работы», — рассказал Аскар Сыдыков.

Постановлением кабмина утвержден постоянный порядок определения и взимания сбора за пользование поверхностными водными ресурсами. Ранее действовал временный порядок, и суммы зависели от фактического объема отобранной воды. Норматив за пользование поверхностными водами как природными ресурсами составлял 0,025 сома за кубометр.

В новом порядке норматив пользования поверхностными водами решили считать по-другому.

Теперь он является ставкой сбора за пользование поверхностными водными ресурсами и равен отношению суммы фактических затрат госорганизаций и учреждений по управлению, изучению, учету, оценке и охране водных ресурсов, защите от вредного воздействия водных ресурсов, а также затрат на мероприятия по функционированию Государственной водной администрации к ежегодному объему всех поверхностных водных ресурсов Кыргызстана, оцениваемому уполномоченным госорганом.

«Непонятно, на чем основывались госорганы, когда устанавливали эти ставки. Получилось, что пользование поверхностными водами стало дороже, чем подземными. Нам непонятно, почему плату повысили только для горнорудного сектора. Пока точных данных о том, насколько вырастет нагрузка, нет. Но некоторые недропользователи сообщили, что для них плата выросла в пять раз. Есть опасения, что новый порядок определения и взимания сбора за пользование поверхностными водными ресурсами сильно отразится на средних и малых горнорудных компаниях», — рассказал Аскар Сыдыков.

Есть предположения, что новый порядок ввели по примеру соседей. У них ставки зависят от водоема, источника воды и региона. Но с одной оговоркой — ставки устанавливают за 1 тысячу кубометров воды, а не 1 куб как в Кыргызстане.

Чиновники, которые ответственны за постановление, хранят молчание. Документ не опубликован на сайте кабмина. Найти его можно только в базе Министерства юстиции, если знать точно, какой документ нужен. Такая вот предупредительность и забота о том, чтобы бизнес всегда заранее знал правила игры.

Выдавить с рынка! А что дальше?

Ситуация в горнорудной отрасли начала ухудшаться в 2020 году. На фоне пандемии коронавируса, экономического кризиса и выпадения доходов бюджета государство не нашло ничего лучше, как повысить налоги сектора.

Горнорудка была одной из немногих отраслей, которая стабильно работала в прошлом году.

Ей увеличили налог на доходы. Тогда бизнес не стал особо возмущаться. Все понимали сложность ситуации, списали рост нагрузки на необходимость помочь казне. Но это было началом.

«К сожалению, сейчас тенденция, когда недропользователей хотят со всех сторон обложить платежами. Вырос размер налога на доходы, СУЛов, повысились тарифы на электроэнергию, плата за пользование поверхностными водами. Кроме того, ужесточают требования по работе горнорудных компаний на местах», — рассказал глава МДС.

В такой ситуации у бизнеса, который в горнорудном секторе представлен во многом иностранными инвесторами, только один выход — закрыться. Есть опасения, что государство хочет добиться именно этого.

Власти страны неоднократно заявляли, что хотят получить свою долю в каждой лицензии на разработку недр.

И даже сделали первые шаги. В августе 2021 года утвердили порядок предоставления прав пользования недрами по решению кабинета министров. Им предусматривается, что госкомпании получат преимущество при получении лицензий.

«Хорошо, государство добьется своего. Уйдут сегодняшние недропользователи. Власти получат контроль над лицензиями. А дальше что? У государства нет денег, чтобы разрабатывать месторождения. Нужно привлекать инвестора. Кто пойдет работать на условиях, что вкладывается одна сторона, а прибыль получает другая (государство)? Никто не придет работать в таких условиях», — уверен Аскар Сыдыков.