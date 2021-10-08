В Казахстане дальнобойщики протестуют против дефицита солярки

Водители грузовиков в Актюбинской области протестовали против нехватки дизельного топлива. Об этом сообщают казахские СМИ.
Около полутора десятка человек собрались на стоянке торгового центра «Мега Шыгыс». Они требовали от местных властей сформировать специальную комиссию для проверки автозаправочных станций. Дальнобойщики рассказали, что на запрос «Синоойл» продает им по 50-
«На заправках «КазМунайГаза» продают
В акимате Актюбинской области не смогли сказать ничего определенного по поводу ситуации с нехваткой дизельного топлива. Запасов солярки в области чуть больше двух тысяч тонн. При этом в среднем потребность в дизтопливе для региона составляет 350-360 тысяч тонн в месяц. В последнее время спрос на дизтопливо в регионе резко вырос из-за роста числа транзитных автотранспортных средств.
Отметим, что сложности с дизельным топливом в Казахстане наблюдаются с лета. Из-за нехватки солярки РК начала импорт из России. Казахский импорт топлива может сказаться и на ценах в Кыргызстане.
«Российские оптовые цены на октябрь уже получили. Будет повышение. Ситуация усугубляется тем, что два российских НПЗ встали на плановый ремонт. А они 80 процентов продукции отпускали в Среднюю Азию. Сейчас отечественные нефтетрейдеры будут контрактоваться с другими заводами, но там рост идет. Казахстан начинает закупаться в РФ, что тоже ухудшает ситуацию и приводит к росту цен», — отмечал ранее глава Ассоциации нефтетрейдеров Канат Эшатов.