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Экономика

В Казахстане дальнобойщики протестуют против дефицита солярки

Водители грузовиков в Актюбинской области протестовали против нехватки дизельного топлива. Об этом сообщают казахские СМИ.

Около полутора десятка человек собрались на стоянке торгового центра «Мега Шыгыс». Они требовали от местных властей сформировать специальную комиссию для проверки автозаправочных станций. Дальнобойщики рассказали, что на запрос «Синоойл» продает им по 50-100 литров солярки, говоря, что ее не хватает. Но владельцам транзитных машин отпускают столько, сколько они попросят.

«На заправках «КазМунайГаза» продают 200 литров дизтоплива при покупке товаров на 10 тысяч тенге. Был бы это супермаркет с продуктами, но на заправках кроме шоколадок и напитков ничего не продают. Нам не товар нужен, а солярка», — сказал водитель грузовика Максат Зилгарин.

В акимате Актюбинской области не смогли сказать ничего определенного по поводу ситуации с нехваткой дизельного топлива. Запасов солярки в области чуть больше двух тысяч тонн. При этом в среднем потребность в дизтопливе для региона составляет 350-360 тысяч тонн в месяц. В последнее время спрос на дизтопливо в регионе резко вырос из-за роста числа транзитных автотранспортных средств.

Отметим, что сложности с дизельным топливом в Казахстане наблюдаются с лета. Из-за нехватки солярки РК начала импорт из России. Казахский импорт топлива может сказаться и на ценах в Кыргызстане.

«Российские оптовые цены на октябрь уже получили. Будет повышение. Ситуация усугубляется тем, что два российских НПЗ встали на плановый ремонт. А они 80 процентов продукции отпускали в Среднюю Азию. Сейчас отечественные нефтетрейдеры будут контрактоваться с другими заводами, но там рост идет. Казахстан начинает закупаться в РФ, что тоже ухудшает ситуацию и приводит к росту цен», — отмечал ранее глава Ассоциации нефтетрейдеров Канат Эшатов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/209721/
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