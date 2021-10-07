Рынок ГСМ. Казахстан начал покупать дизель у России

Казахстан начал покрывать дефицит дизеля новыми поставками из России. Об этом сообщают казахские СМИ.

Запрет на импорт дизеля в РК из РФ вводился осенью 2020 года. Ограничение действовало до 1 апреля 2021-го. После запрет был снят, но российское топливо на казахстанских заправках так и не появилось из-за высокой цены.

«Отечественные антимонопольщики пытались сдерживать цены на АЗС, контролируя предприятия, продающие дизель дороже 210 тенге за литр. В итоге связываться с топливом из РФ никто из предпринимателей попросту не хотел», — говорится в сообщении.

По данным издания, для решения проблемы с нехваткой топлива в западные области Казахстана уже возобновлены поставки дизеля с Орского НПЗ. Пока ГСМ отгружают небольшими партиями по контрактам, заключенным в начале сентября.

«Обсуждается вопрос снятия с 1 октября ограничений по прайсам «на пистолете», чтобы российское топливо стало выгодно продавать. При этом не исключена вероятность, что на фоне дефицита российские производители цены поднимут. Одновременно рассматривается вопрос продления еще на полгода запрета вывоза дизельного топлива за территорию РК», — анализирует ситуацию издание.

На некоторых алматинских заправках дизель (там, где он есть) продают уже по 245 тенге. Отметим, что казахский импорт топлива может сказаться и на ценах в Кыргызстане.

«Российские оптовые цены на октябрь уже получили. Будет повышение. Ситуация усугубляется тем, что два российских НПЗ встали на плановый ремонт. А они 80 процентов продукцию отпускали в Среднюю Азию. Сейчас отечественные нефтетрейдеры будут контрактоваться с другими заводами, но там рост идет. Казахстан начинается закупаться в РФ, что тоже ухудшает ситуацию и приводит к росту цен», — отмечал ранее глава Ассоциации нефтетрейдеров Канат Эшатов.