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Власть

Минэнерго обещает: Веерных отключений света зимой не будет

В отопительный период население будет обеспечено электричеством бесперебойно. Об этом на круглом столе заявил министр энергетики и промышленности Доскул Бекмурзаев.

По его словам, для стабильного обеспечения населения электричеством в осенне-зимний период и предотвращения аварийных отключений прилагаются все усилия.

«Зимой кыргызстанцы будут обеспечены электроэнергией бесперебойно. Туркменистан экспортирует нам электроэнергию. Подготовка к зиме идет полным ходом. На всех энергообъектах проведен ремонт оборудования в целях предотвращения аварийных отключений», — сказал Доскул Бекмурзаев.

При этом он отметил, что энергетический сектор следует рассматривать с экономической и хозяйственной точек зрения. «Решение энергетических проблем не следует перекладывать на плечи народа. Это работа энергетиков», — подчеркнул чиновник.

Он также добавил, что ведутся работы по усилению энергетических мощностей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207196/
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