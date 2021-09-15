Минэнерго обещает: Веерных отключений света зимой не будет

В отопительный период население будет обеспечено электричеством бесперебойно. Об этом на круглом столе заявил министр энергетики и промышленности Доскул Бекмурзаев.

По его словам, для стабильного обеспечения населения электричеством в осенне-зимний период и предотвращения аварийных отключений прилагаются все усилия.

«Зимой кыргызстанцы будут обеспечены электроэнергией бесперебойно. Туркменистан экспортирует нам электроэнергию. Подготовка к зиме идет полным ходом. На всех энергообъектах проведен ремонт оборудования в целях предотвращения аварийных отключений», — сказал Доскул Бекмурзаев.

При этом он отметил, что энергетический сектор следует рассматривать с экономической и хозяйственной точек зрения. «Решение энергетических проблем не следует перекладывать на плечи народа. Это работа энергетиков», — подчеркнул чиновник.

Он также добавил, что ведутся работы по усилению энергетических мощностей.