О коррупционном сговоре бывшего руководства страны заявляет компания «Кумтор»

В целях получения полного контроля над реализацией проекта «Кумтор» корпорация «Камеко» и созданная ею компания «Центерра Голд» вступили в сговор с руководством Кыргызстана, умышленно занизили долю кыргызской стороны в акционерном капитале «Центерра Голд», заявляет пресс-служба компании «Кумтор Голд Компани».

По ее данным, согласно заключению комплексной судебно-экономической экспертизы, проведенной в 2013 году, доля ОАО «Кыргызалтын» в компании «Центерра Голд» должна была составить 58,7 процента акций, а не 33 процента. То есть доля была занижена на 25,7 процента, или в денежном выражении, по данным на 2003 год, на $171,5 миллиона (что составляет в текущих ценах $457,2 миллиона).

«Международные юридические и аудиторские компании «Ю.Мушкат» и «Ю.Барлев» провели экспертный анализ документов и финансовых потоков и выявили факты, со всей очевидностью свидетельствующие о коррупции, фальсификации аналитических данных и отмывании денег менеджментом компании «Камеко» и компанией «Центерра Голд» в связи с реструктуризацией проекта «Кумтор» в 2003 году. Международные юристы и аудиторы обратили внимание на некоторые сомнительные платежи, которые могли являться, по их мнению, способом оплатить «услуги» чиновников КР при заключении соглашений по реструктуризации проекта «Кумтор». Следствием и приговором, вынесенным судом в отношении должностных лиц, факты коррупции подтверждены», — говорится в сообщении.

«Общая сумма дивидендов, выплаченных ЗАО «Кумтор Голд Компани» своему единственному акционеру — компании «Центерра Голд», за весь период реализации проекта «Кумтор» составила более $1,5 миллиарда. Потери Кыргызской Республикой в связи с действиями должностных лиц, принявших незаконные, необоснованные решения и позволившие компании «Центерра Голд» безнаказанно грабить страну на протяжении 18 лет, составили по меньшей мере около $900 миллионов», — информирует пресс-служба компании.

Напомним, 16 сентября стало известно о задержании экс-премьера Джоомарта Оторбаева. «Следствием установлено, что Джоомарт Оторбаев, будучи премьер-министром, оказал давление на комиссию ГАООСиЛХ по проведению экологической экспертизы по генеральному плану рудника «Кумтор» в нарушение требований Водного кодекса и Закона «О воде». В интересах иностранной компании «Кумтор Голд Компани» Оторбаев принял распоряжение и выдал согласие на дальнейшее уничтожение ледников Лысый и Давыдов», — сообщили в ГКНБ.