Компания «Кумтор» обвиняет «Центерру» в попытках остановить работу рудника

Компания «Кумтор Голд Компани» обвиняет «Центерру Голд» в передергивании фактов и попытках опорочить Кыргызстан в глазах мировой общественности.

Как сообщает пресс-служба «КГК», начиная с 15 мая 2021 года, «Центерра Голд» предпринимает усилия, чтобы «любым способом остановить деятельность рудника «Кумтор» и обвинить Кыргызстан в несостоятельности управления таким серьезным производственным комплексом».

«Был удаленно заблокирован доступ сотрудникам к глобальной системе электронных данных и специальным компьютерным программам, геотехническому программному обеспечению, отвечающему за мониторинг бортов карьера месторождения «Кумтор», а также к радиолокационной системе наблюдения за движением ледников. Полностью стерты все данные, хранящиеся на электронных носителях «Кумтор Голд Компани». Таким образом, нарушен отлаженный механизм документооборота, расчета заработной платы, своевременного исполнения налоговых обязательств. Неоднократные обращения к «Центерра Голд» для восстановления доступа к программам проигнорированы», — говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, «Центерра Голд», пытаясь добиться остановки поставок необходимого оборудования и расходных материалов на месторождение Кумтор, инициировала судебный процесс в городе Нью-Йорке (США) якобы с целью защитить «Кумтор Голд Компани».

В пресс-службе заявляют, что канадцы стали рассылать поставщикам письма с угрозой судебного преследования в случае продолжения поставок материалов «Кумтор Голд Компани».

Процесс в Нью-Йорке пресс-служба компании называет «откровенным саботажем деятельности рудника «Кумтор», направленным против временного внешнего управления и Кыргызстана».

В пресс-службе компании считают, что в случае остановки рудника перезапустить производство будет очень сложно. Повторный запуск потребует значительных усилий, финансовых затрат и времени.

Ее также беспокоит сообщение о подаче «Центеррой Голд» заявления в cуд Нью-Йорка с экстремальным требованием наложить на правительство Кыргызстана штраф в размере $1 миллиона в день.

Вместе с тем в пресс-службе «Кумтор Голд Компани» отмечают: это заявление только подано в суд и еще не рассмотрено.