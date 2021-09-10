10:38
USD 84.80
EUR 100.47
RUB 1.17
Экономика

Компания «Кумтор» обвиняет «Центерру» в попытках остановить работу рудника

Компания «Кумтор Голд Компани» обвиняет «Центерру Голд» в передергивании фактов и попытках опорочить Кыргызстан в глазах мировой общественности.

Как сообщает пресс-служба «КГК», начиная с 15 мая 2021 года, «Центерра Голд» предпринимает усилия, чтобы «любым способом остановить деятельность рудника «Кумтор» и обвинить Кыргызстан в несостоятельности управления таким серьезным производственным комплексом».

«Был удаленно заблокирован доступ сотрудникам к глобальной системе электронных данных и специальным компьютерным программам, геотехническому программному обеспечению, отвечающему за мониторинг бортов карьера месторождения «Кумтор», а также к радиолокационной системе наблюдения за движением ледников. Полностью стерты все данные, хранящиеся на электронных носителях «Кумтор Голд Компани». Таким образом, нарушен отлаженный механизм документооборота, расчета заработной платы, своевременного исполнения налоговых обязательств. Неоднократные обращения к «Центерра Голд» для восстановления доступа к программам проигнорированы», — говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, «Центерра Голд», пытаясь добиться остановки поставок необходимого оборудования и расходных материалов на месторождение Кумтор, инициировала судебный процесс в городе Нью-Йорке (США) якобы с целью защитить «Кумтор Голд Компани».

В пресс-службе заявляют, что канадцы стали рассылать поставщикам письма с угрозой судебного преследования в случае продолжения поставок материалов «Кумтор Голд Компани».

Процесс в Нью-Йорке пресс-служба компании называет «откровенным саботажем деятельности рудника «Кумтор», направленным против временного внешнего управления и Кыргызстана».

В пресс-службе компании считают, что в случае остановки рудника перезапустить производство будет очень сложно. Повторный запуск потребует значительных усилий, финансовых затрат и времени.

Ее также беспокоит сообщение о подаче «Центеррой Голд» заявления в cуд Нью-Йорка с экстремальным требованием наложить на правительство Кыргызстана штраф в размере $1 миллиона в день.

Вместе с тем в пресс-службе «Кумтор Голд Компани» отмечают: это заявление только подано в суд и еще не рассмотрено.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/206571/
просмотров: 3754
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан предпринимает ответные шаги на действия «Центерры» и подает в суд
С бишкекчан собирают подписи в поддержку решения суда по «Кумтору»
Дело «Кумтора». Исхак Пирматов признал себя виновным
500 детей-сирот Иссык-Куля получили помощь от компании «Кумтор»
Дело «Кумтора». Омурбек Бабанов вернулся в Бишкек
Угроза катастрофы на руднике «Кумтор». Комментарий команды внешнего управляющего
На рудник «Кумтор» доставили новую буровую установку
30 лет независимости. Президенты и премьеры, не замеченные в уголовных делах
Пресс-секретарь Садыра Жапарова просит воздержаться от деструктивных заявлений
Силовой захват Кумтора может повлечь за собой санкции — эксперт
Популярные новости
Новые тарифы на&nbsp;свет. Документ поступил в&nbsp;кабмин: почему промышленники против Новые тарифы на свет. Документ поступил в кабмин: почему промышленники против
Новый Налоговый кодекс. Заставить платить таксистов и&nbsp;раскрыть банковскую тайну Новый Налоговый кодекс. Заставить платить таксистов и раскрыть банковскую тайну
Потенциал большой, развития нет. Инвестор о&nbsp;ситуации в&nbsp;экономике Кыргызстана Потенциал большой, развития нет. Инвестор о ситуации в экономике Кыргызстана
Кыргызстан предпринимает ответные шаги на&nbsp;действия &laquo;Центерры&raquo; и&nbsp;подает в&nbsp;суд Кыргызстан предпринимает ответные шаги на действия «Центерры» и подает в суд
Бизнес
MegaCom окажет содействие ГУВД Бишкека и&nbsp;мэрии столицы в&nbsp;сфере безопасности MegaCom окажет содействие ГУВД Бишкека и мэрии столицы в сфере безопасности
В&nbsp;Бишкеке готовится к&nbsp;запуску первый оптовый магазин формата Cash&amp;Carry В Бишкеке готовится к запуску первый оптовый магазин формата Cash&Carry
Подключите ККМ-онлайн &laquo;О!Касса&raquo; и&nbsp;пользуйтесь месяц БЕСПЛАТНО! Подключите ККМ-онлайн «О!Касса» и пользуйтесь месяц БЕСПЛАТНО!
&laquo;Оптима Банк&raquo; и&nbsp;МФЦ &laquo;Астана&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве «Оптима Банк» и МФЦ «Астана» подписали меморандум о сотрудничестве
12 сентября, воскресенье
10:22
ЦИК сделала заявление по поводу задержания Акылбека Эшимова ЦИК сделала заявление по поводу задержания Акылбека Эши...
10:03
COVID-19. Скончался телеведущий Алексей Филатов
09:40
Коронавирусом болеют 1 тысяча 711 человек, 278 — в тяжелом состоянии
09:30
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 12 сентября 2004 года
09:26
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались три человека
11 сентября, суббота
21:27
Вышел первый официальный трейлер фильма «Матрица: Воскрешение»