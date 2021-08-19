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Экономика

Страны ЕАЭС нужно мотивировать для создания евразийских компаний

«Большую роль в развитии экономики ЕАЭС должны сыграть масштабные проекты, в основе которых лежит коммерческий интерес», — заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович на кыргызско-российском бизнес-форуме.

По его словам, ЕЭК предлагает проработать новые инструменты мотивации для создания совместных предприятий — евразийских транснациональных компаний. Это участие комиссии в финансировании кооперационных проектов Евразийским банком развития (ЕАБР), использование ресурсов Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), а также механизма межгосударственных программ и проектов.

Отмечена положительная динамика экономики Евразийского экономического союза в этом году. За первое полугодие объемы промышленного производства выросли на 4,4 процента, а в обрабатывающей промышленности — на 6,5 процента. Более чем на 9 процентов увеличился потребительский спрос в союзе, численность безработных сократилась в два раза.

Взаимная торговля товарами продемонстрировала рост на 31,9 процента.

«Комиссия видит необходимость в создании условий для совместного выхода евразийского бизнеса на зарубежные рынки. За первое полугодие 2021-го внешняя торговля выросла на 24,5 процента, но этого недостаточно. Объем внешней торговли ЕАЭС составляет пока еще около 2 процентов от мировой», — заключил Михаил Мясникович.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/204454/
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