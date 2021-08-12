Налоги придется платить: всех торгующих в интернете будут контролировать

Министерство экономики и финансов собирается контролировать тех предпринимателей, которые торгуют или предоставляют услуги через интернет. Об этом сегодня на встрече с бизнесом сказал глава ведомства Акылбек Жапаров.

По его словам, сейчас в этом сегменте работают около 53 тысяч человек. На учете в Налоговой службе стоят 11 тысяч предпринимателей, но платят налоги только 7-8 тысяч из них.

«Мы будем вести их учет и контроль. Никто не должен работать бесплатно, без оплаты налогов. Тем более что ставки не такие высокие. Но ведь большинство из них не платит. Мы будем защищать наших налогоплательщиков. Те, кто платит налоги и работает честно и открыто, будут под защитой нашего государства и лично президента», — сказал Акылбек Жапаров.