Тарифы на свет. Сколько кыргызстанцы, майнинг и заводы будут платить с сентября

Министерство энергетики и промышленности отказалось от первоначальной идеи повысить тарифы для населения. Такую рекомендацию дал президент страны: ситуация в энергосекторе по-прежнему сложная, но и материальное положение людей тоже стоит учитывать.

Редакция 24.kg собрала последние данные о том, как собираются покрывать дефицит и какие тарифы в итоге установят для потребителей электроэнергии.

Загрузить ТЭЦ и купить у соседей

Маловодный период продолжает усложнять ситуацию с наполняемостью Токтогульского водохранилища. На сегодня объем воды в нем составил 11 миллиардов 630,16 миллиона кубометров воды. Это на 2,2 миллиарда кубометров меньше, чем в прошлом году.

Чтобы покрыть дефицит электроэнергии, Минэнерго действует по нескольким направлениям. Например, Кыргызстан договорился об импорте электроэнергии из Казахстана и Узбекистана.

На условиях товарообмена из Казахстана импортируют 900 миллионов киловатт-часов электроэнергии, из Узбекистана — 750 миллионов киловатт-часов.

Кроме того, решено увеличить выработку электроэнергии на ТЭЦ Бишкека. Уже сейчас объект вырабатывает 160-180 мегаватт электроэнергии в час, хотя раньше в летнее время использовали только 50-60 мегаватт в час.

Еще один важный момент, который поможет выйти из кризиса, — проведение экономически обоснованной тарифной политики, которая позволит покрыть дополнительные затраты энергокомпаний и достичь в среднесрочной перспективе покрытия тарифами стоимости электрической энергии.

Повышение не удалось

Именно с тарифами на свет и возникли проблемы. Еще весной Минэнерго разработало проект новой среднесрочной тарифной политики на электрическую энергию на 2021-2025 годы. Сначала предлагалось установить тариф в 1,49 сома за 1 киловатт-час электроэнергии. Но эту идею население приняло в штыки. Пришлось пересмотреть тарифы, и в середине июня вынесли новое предложение.

Проектом предусматривалось увеличение в 2021 году для населения тарифов на электрическую энергию с 77 тыйынов до 1 сома 9,5 тыйына за 1 киловатт-час.

Но и такая цифра не устроила ни простое население, ни власть. Во время общественного обсуждения поступили многочисленные устные и письменные обращения от населения, депутатов Жогорку Кенеша и других организаций с просьбой сохранить в 2021 году тарифы на электрическую энергию для бытовых абонентов на действующем уровне.

Президент Садыр Жапаров также рекомендовал сохранить в 2021 году текущие тарифы на электрическую энергию для населения.

Поэтому энергетики снова пересмотрели среднесрочную тарифную политику и теперь предложили ее окончательный вариант. Скорее всего, именно он в итоге будет принят и начнет действовать с 1 сентября 2021 года.

Итак, для населения тарифы останутся прежними. При этом сохранится и лимит на потребление электроэнергии в 700 киловатт-часов. Ограничения, опять же по просьбе главы государства, убрали только для жителей высокогорных районов.

Для остальных категорией потребителей электроэнергии тарифы поменяются.

1 Население До 700 киловатт-часов — 77 тыйынов;

свыше 700 киловатт-часов — 2,16 сома;

для жителей высокогорья — 0,77 тыйына, независимо от объема потребления электроэнергии.

2 Насосные станции В том числе скважины, обеспечивающие население питьевой водой и водой для полива сельскохозяйственных угодий, а также используемые для нужд канализационного хозяйства — 1,09 сома.

3 Социальные учреждения Электротранспорт, детские интернаты, учреждения для инвалидов и/или пожилых граждан и религиозные организации — 1,68 сома.

4 Промышленность Промышленные, сельскохозяйственные, бюджетные и прочие потребители — 2,62 сома;

субъекты майнинга (криптовалюта), золотоизвлекательные фабрики, литейные плавильные цеха электротермической обработки металла и предприятия по производству алкогольной продукции — 2,52 сома + повышающий коэффициент 2 = 5,04 сома;

цементные заводы: 2,52 сома + повышающий коэффициент 1,3 = 3,28 сома.

При этом расценки не будут такими постоянно. Решено, что с 2022 года тарифы на электрическую энергию для конечных потребителей будут корректироваться на уровень фактической инфляции за предыдущий год.