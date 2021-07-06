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Власть

В Минэнерго рассказали, как намереваются выйти из энергокризиса

Начальник управления электроэнергетики Министерства энергетики и промышленности КР Марат Жээнбеков рассказал, как ведомство намеревается выйти из энергокризиса в этом году.

9 апреля 2021 года вышло постановление правительства «О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызстана к осенне-зимнему периоду 2021-2022 года».

«В рамках исполнения постановления энергокомпании начали проводить ремонтные работы на ГЭС, ТЭЦ, подстанциях, линиях электропередачи, агрегатах. В связи с дефицитом мы составили договор с Казахстаном о предоставлении 900 миллионов киловатт-часов электроэнергии, из Узбекистана — 750 миллионов киловатт-часов электричества.

Это не импорт и не покупка. Это предоставление ресурса на основе обмена товарами.

Энергоресурс мы получим в 2021 году, в первом квартале 2022 года. Вернем — в 2022-2023 годы. По нашим прогнозам, начиная с 2022 года объем воды в Кыргызстане увеличится, и у нас появится возможность вернуть электроэнергию», — отметил Марат Жээнбеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200007/
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