В Кыргызстане резко выросли цены на бензин

За последние сутки цена на бензин в Кыргызстане выросла сразу на 1-2 сома. Об этом сообщают автолюбители.

Отмечается, что стоимость Аи-92 достигает 55,3 сома, а Аи-95 — 57,7 сома. Цена на дизельное топливо осталась без изменений.

«АЗС вынуждены были повысить цены. Это связано с ростом отпускных цен на заводах в России. За месяц они повысили нам стоимость на $70 за тонну. Поэтому нефтетрейдеры вынуждены были повысить отпускные цены. Кто-то на 1 сом, кто-то на 1,5, а некоторые и на 2 сома. Все зависит от их договоренностей с заводами РФ», — рассказал 24.kg глава Ассоциации нефтетрейдеров Канат Эшатов.