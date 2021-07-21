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Экономика

Нацстатком: За пять месяцев экспорт золота сократился на $180 миллионов

Экспорт золота сократился. Вывоз за последние пять месяцев сократился на более чем 3,8 тонны по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Такие данные приводит Национальный статистический комитет Кыргызстана.

По его данным, экспорт золота в денежном выражении сократился почти на $180 миллионов.

Отмечается, что за январь-май 2021 года экспорт золота составил 4 тонны 135,7 килограмма ($234,7 миллиона). За аналогичный период 2020 года было продано за рубеж 7 тонн 973,9 килограмма ($413,3 миллиона).

В мае 2021-го председатель кабинета министров Улукбек Марипов встретился с коллективом рудника «Кумтор», где представил временного внешнего управляющего Закрытого акционерного общества «Кумтор Голд Компани» Тенгиза Болтурука.

Компания Centerra Gold Inc. опубликовала заявление в ответ на принятие парламентом КР постановления, дающего указание правительству ввести внешнее управление на руднике «Кумтор» и в дочерней компании Centerra в КР Kumtor Gold Company (КГК).

На пресс-конференции в Бишкеке 20 мая тогда еще депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров заявлял, что Кыргызстан сможет продавать золото, произведенное на «Кумторе».

  
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/201574/
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