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Власть

Акылбек Жапаров уверен, что Кыргызстан сможет продавать золото

Кыргызстан сможет продавать золото, произведенное на «Кумторе». Об этом на пресс-конференции заявил председатель государственной комиссии по проверке работы «Кумтора», депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров.

По его словам, правительство разработало механизмы продажи золота «Кумтора» в случае санкций со стороны Centerra Gold.

«Мы сможем продавать золото. Это золото «Кыргызалтына». Планируется продать через Нацбанк, а на втором этапе через другие банки. Очень много желающих купить наше золото», — сказал Акылбек Жапаров.

В феврале Жогорку Кенеш создал комиссию по проверке работы золотодобывающего предприятия «Кумтор». Поработав три месяца, комиссия предложила ввести внешнее управление на руднике и взыскать более $4 миллиардов с Centerra Gold.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194593/
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