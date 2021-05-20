Акылбек Жапаров уверен, что Кыргызстан сможет продавать золото

Кыргызстан сможет продавать золото, произведенное на «Кумторе». Об этом на пресс-конференции заявил председатель государственной комиссии по проверке работы «Кумтора», депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров.

По его словам, правительство разработало механизмы продажи золота «Кумтора» в случае санкций со стороны Centerra Gold.

«Мы сможем продавать золото. Это золото «Кыргызалтына». Планируется продать через Нацбанк, а на втором этапе через другие банки. Очень много желающих купить наше золото», — сказал Акылбек Жапаров.

В феврале Жогорку Кенеш создал комиссию по проверке работы золотодобывающего предприятия «Кумтор». Поработав три месяца, комиссия предложила ввести внешнее управление на руднике и взыскать более $4 миллиардов с Centerra Gold.