Тарифы на электричество. Почему нужно научиться экономить и жить по средствам

На днях министр энергетики и промышленности Доскул Бекмурзаев заявил, что власти решили отказаться от запланированного в этом году повышения тарифов на электроэнергию для населения.

Экономический эксперт Азамат Акенеев объясняет, почему это не хорошая, а очень плохая новость. Мнением он поделился с 24.kg.

Прежде всего, это означает, что зимой нам будет практически невозможно избежать серьезных отключений электроэнергии.

По-прежнему в режиме маловодья

По состоянию на 14 июля 2021 года объем воды в Токтогульском водохранилище составил 11,4 миллиарда кубических метров. Анализ приточности, основанный на многолетних данных, и прогнозы самих энергетиков показывают, что к началу очередного отопительного сезона мы придем примерно с 12 миллиардами кубов.

В нашей недавней истории такие показатели были два раза — в 2008 и 2014 годах. Тогда объем Токтогульского водохранилища на начало осенне-зимнего периода был примерно на том уровне, что и сейчас. Чем это закончилось зимой 2008-2009 года, кыргызстанцы хорошо помнят. Многочасовые веерные отключения по всей стране, отключения трехфазок, призывы властей собирать кизяк, массовое недовольство граждан...

Отключения электроэнергии — это не просто неудобство. Для предпринимателей это огромные убытки за счет простоя деятельности, испорченной продукции, поломки оборудования.

Для граждан экономические потери от невозможности работать это чаще, чем обычно, простуды, ангины, ОРВИ и бытовые проблемы.

Читайте по теме Новые тарифы. Сколько в Кыргызстане предлагают платить за свет и тепло

Зимний период 2014-2015 годов мы ничем подобным не запомнили. Веерных отключений удалось избежать, потому что в августе 2014 года было последнее значительное поднятие тарифов на электроэнергию. Это позволило не только получить дополнительные средства на импорт из соседних стран, но, что самое главное, сбить потребление электроэнергии. Получив первые счета с новыми суммами, бытовые и коммерческие потребители практически сразу стали экономить, переходить на альтернативные источники отопления, улучшать энергоэффективность зданий.

В каком году маловодье причинило меньший ущерб экономике и населению Кыргызстана — в 2008-м или 2014-м? А какой вы хотите запомнить зиму 2021-2022-го? На мой взгляд, ответ очевиден.

О проблемах, которые нас ждут, если…

Но предстоящие веерные отключения — это лишь малая часть проблем, связанная с отказом от повышения тарифов для населения. Куда хуже, что при нынешних тарифах на свет, не покрывающих себестоимость, энергетические компании ежегодно испытывают огромный финансовый дефицит, который составляет несколько миллиардов сомов.

Не в последнюю очередь это связано с тем, что энергетика является наиболее закредитованным сектором в Кыргызстане.

На сегодня долг энергокомпаний составляет 127 миллиардов сомов. Только из-за роста курса доллара в последние годы он увеличился на 21 миллиард сомов.

Что это означает? Во-первых, что энергокомпании не в состоянии обслуживать многочисленные кредиты, взятые у международных доноров, и в первую очередь у Китая. Эти кредиты обслуживаются за счет налогоплательщиков, то есть всех граждан страны.

Читайте по теме Новые тарифы на свет. Кого из нас коснется и на сколько увеличатся ваши счета

Во-вторых, у энергокомпаний нет средств на надлежащий ремонт оборудования, износ которого давно превышает все установленные нормативы, приводя к увеличению аварий и возрастающему числу отключений.

Но самое плохое в нынешних тарифах, что они являются непривлекательными для частных инвестиций в производство электроэнергии.

Почему инвестор не придет

За последние десятилетия инвесторы в Кыргызстане вкладываются в горную добычу, здания, торговлю, финансовый сектор, куда угодно, но только не в строительство энергостанций. Не развивается солнечная и ветряная энергетика, чьи темпы роста во всем мире уже давно превышают развитие традиционных источников энергии.

Использование энергосектора для решения социальных и политических вопросов дает ложные сигналы всем субъектам экономики. Компании не хотят инвестировать в энергосберегающие технологии, а люди — утеплять дома и помещения и более эффективно потреблять электричество. Потому что это невыгодно.

В результате по уровню энергоэффективности экономики мы занимаем одно из последних мест в мире.

Уровень энергоемкости валовой внутренней продукции в Кыргызстане, по данным Международного энергетического агентства, составляет 1,29 тонны нефтяного эквивалента на $1 тысячу. При этом среднемировое его значение — 0,24. В развитых странах этот показатель составляет 0,1-0,18 тонны нефтяного эквивалента, а в развивающихся странах — 0,22-0,86. Другими словами, чтобы произвести 1 доллар валового национального продукта, мы тратим примерно в 6 раз больше энергии, чем в других странах мира.

Жить по средствам

Согласно экономическому обзору Всемирного банка, одно домашнее хозяйство в Кыргызстане ежемесячно потребляет в среднем 460 киловатт-часов. Для сравнения: в Германии показатель составлял 257 киловатт-часов, в Казахстане — 219, в России — 208.

Имея уровень доходов населения в десятки раз меньше, мы тратим больше электроэнергии, чем в развитых странах.

На среднюю зарплату в Кыргызстане можно купить около 24 тысяч киловатт-часов — это с запасом самый высокий показатель среди стран СНГ. Например, в России он составляет около 7 тысяч киловатт-часов, в Казахстане — около 6 тысяч киловатт-часов. Разве это не странно, учитывая то, что по уровню доходов в СНГ мы занимаем как раз таки одно из последних мест.

Последние годы дефицит электроэнергии, вызванный низкими тарифами, привел к тому, что мы вынуждены запрещать целые отрасли, например такие, как майнинг. В Кыргызстане на сегодня не может быть открыто ни одно крупное производство, у энергетиков элементарно нет на это мощностей.

Есть примеры, когда компании, которые, несмотря на другие риски, все-таки были готовы инвестировать в нашу страну, но уходили, потому что не смогли получить доступа к электроэнергии. О каком привлечении инвестиций, экономическом росте и повышении доходов населения можно вести речь в данной ситуации?

Тот, кто в очередной раз уговорил политиков не повышать цены на электроэнергию, на самом деле оказал им медвежью услугу. Да, безусловно, повышение тарифов в этом году в условиях экономического кризиса и обнищания граждан вызвало бы сильное недовольство. Но альтернатива будет куда хуже. Из двух зол мы в очередной раз выбрали большее.