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Общество

Хорошие новости. Для населения тарифы на свет поднимать не будут

По итогам обсуждения новой среднесрочной тарифной политики (ССТП) тарифы для населения решили оставить на прежнем уровне. Информацию об этом 24.kg подтвердили в Министерстве энергетики и промышленности.

Отмечается, что новые тарифы прошли процедуру анализа регулятивного воздействия и потом вынесены на общественное обсуждение. В его рамках президент Садыр Жапаров предложил не повышать тарифы и убрать лимит потребления для высокогорных районов.

«Это значит, что жители высокогорных районов круглый год, независимо от объема потребления электроэнергии, будут платить 0,77 тыйына за 1 киловатт-час. Остальные жители будут платить по 0,77 тыйына при потреблении до 700 киловатт-часов и 2,16 сома свыше лимита», — рассказали в ведомстве.

Но вот для остальных категорий потребителей электроэнергии тарифы изменятся. С 1 сентября 2021 года они будут такими, как изначально предлагалось.

Для насосных станций и скважин, обеспечивающих население питьевой водой и водой для полива сельскохозяйственных угодий, а также используемых для нужд канализационного хозяйства, тариф на электроэнергию будет 1 сом 9 тыйынов. Такой же тариф будет и для общественных станций по зарядке электромобилей.

Для электротранспорта, детских интернатов, социальных стационарных и полустационарных учреждений для инвалидов и/или пожилых граждан, религиозных организаций тариф будет выше, чем у населения, — 1 сом 68 тыйынов.

Для небытовых потребителей тариф на электроэнергию станет 2,52 сома.

Отдельные тарифы будут теперь для энергоемких промышленных потребителей. Речь о майнинг-фермах, предприятиях золоторудной промышленности (золотоизвлекательные фабрики), литейных плавильных цехах электротермической обработки металла, цементных заводах и предприятиях по производству алкогольной продукции. Им установят тариф на электроэнергию на уровне тарифа для промышленных потребителей — 2,52 сома с применением повышающего коэффициента.

Промышленные абоненты после должны будут платить 5,04 сома за 1 киловатт-час потребленной электроэнергии. Для этой категории потребителей тариф установят на уровне компенсации затрат на выработку электрической энергии на ТЭЦ с учетом ее доставки до потребителя.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201124/
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