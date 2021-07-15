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Экономика

Цифра дня. 4,8 миллиарда льготных кредитов получили фермеры с начала года

В рамках проекта «Финансирование сельского хозяйства — 9» выдано 9 тысяч 537 кредитов на 4 миллиарда 851,8 миллиона сомов. Такие данные приводит Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности.

В том числе на развитие растениеводства фермеры получили 2 тысячи 255 кредитов на 853,2 миллиона сомов. В категории «животноводство» выдано 7 тысяч 89 кредитов на 2 миллиарда 899,6 миллиона сомов. А для переработки сельхозпродукции аграрии получили 193 займа на 1 миллиард 99 миллионов сомов.

Отметим, что председатель кабинета министров Улукбек Марипов раскритиковал систему выдачи льготных кредитов фермерам. Он отметил, что такие займы выдаются в течение последних девяти лет. Но динамика развития сельскохозяйственной отрасли остается на низком уровне. Глава кабмина поручил рассмотреть возможность пересмотра механизмов выдачи кредитов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/201236/
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