Улукбек Марипов поручил пересмотреть механизм выдачи кредитов фермерам

Председатель кабинета министров Улукбек Марипов поручил пересмотреть механизм выдачи сельскохозяйственных кредитов. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

По ее данным, на встрече с председателем правления «Айыл Банка» Уланом Букабаевым он подчеркнул, что ежегодно государством на поддержку проекта «Финансирование сельского хозяйства» предусматриваются финансовые средства из республиканского бюджета, но кредитные средства не всегда расходуются по целевому назначению.

В течение девяти лет выдаются кредиты для сельхозпроизводителей, однако динамика развития сельскохозяйственной отрасли остается на низком уровне. Необходимо рассмотреть возможность пересмотра механизмов выдачи кредитов. Улукбек Марипов



В ходе беседы также обсудили ситуацию в банковском секторе, развитие сельскохозяйственного кредитования и приоритетные планы банка на 2022-2023 годы.

Улукбек Марипов отметил необходимость поддержки компаний малого и среднего бизнеса, в том числе проектов капельного орошения и обеспечения продовольственной безопасности, усиления работы кол-центров, развития интернет-банкинга.

«Необходима полная цифровая трансформация банка, которая поможет не только сохранить клиентов, но и расширит банковский бизнес за счет использования современных каналов, позволяющих более тесно сотрудничать с клиентами и четко понимать их предпочтения», — сказал он.

Председатель кабинета министров также подчеркнул необходимость проведения анализа выпускаемой различными производителями сельскохозяйственной техники, обладающей более современными характеристиками, для последующей реализации на условиях лизинга.