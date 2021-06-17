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Экономика

За месяц морковь в Бишкеке подорожала в четыре раза

За последний месяц цены на морковь в Бишкеке выросли в четыре раза — с 25 до 100 сомов. Такие данные приводит Госагентство антимонопольного регулирования.

Отмечается, что мониторинг цен на морковь по республике показал, что оптово-отпускная цена колеблется в диапазоне от 60 до 95 сомов, а розничная — от 85 до 105 сомов. При этом с середины мая морковь в республике подорожала на 20,1 сома, или на 48,1 процента.

«Рост цен на морковь спровоцирован обесцениванием национальной валюты и, как следствие, увеличением расходов, неблагоприятными погодными условиями (весной — заморозки, сейчас — засуха и маловодье), а также отсутствием точных прогнозов и планов по сельскохозяйственному производству и вывозом моркови в соседние страны — Казахстан и Россию, что привело к ограниченному предложению на внутреннем рынке республики», — рассказали в Госантимонополии.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/197980/
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