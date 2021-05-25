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Экономика

Госантимонополия установила размер надбавок на масло растительное и сахар-песок

Государственное агентство антимонопольного регулирования установило максимальные розничные надбавки к оптово-отпускной цене на масло растительное подсолнечное и сахар-песок. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В госагентстве напомнили, что 4 мая 2021 года вышло постановление правительства о введении временного государственного регулирования цен на отдельные виды социально значимых товаров.

Отмечается, что максимальные розничные надбавки на масло и сахар-песок не должны превышать 10 процентов в Бишкеке, Чуйской, Иссык-Кульской, Таласской и Нарынской областях, и 13 процентов — в Оше, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях.

Ранее в ведомстве сообщали, что за год рост цен на подсолнечное масло составил 75,7 процента, сахар — 46,4 процента.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/195136/
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