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Власть

В Кыргызстане ввели госрегулирование цен на сахар и растительное масло

Для обеспечения доступности социально значимых продуктов питания введено временное государственное регулирование цен на отдельные виды социально значимых товаров. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Сроком на 90 дней и с установлением максимальной надбавки введено регулирования цен на подсолнечное растительное масло и сахар. Решение было подписано председателем кабинета министров и вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.

Госагентству антимонопольного регулирования поручено принять меры по государственному регулированию цен на эти продукты. А Министерство экономики и финансов должно уведомить Евразийскую экономическую комиссию и государства Евразийского экономического союза о принятом решении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193542/
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