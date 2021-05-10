В Кыргызстане ввели госрегулирование цен на сахар и растительное масло

Для обеспечения доступности социально значимых продуктов питания введено временное государственное регулирование цен на отдельные виды социально значимых товаров. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Сроком на 90 дней и с установлением максимальной надбавки введено регулирования цен на подсолнечное растительное масло и сахар. Решение было подписано председателем кабинета министров и вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.

Госагентству антимонопольного регулирования поручено принять меры по государственному регулированию цен на эти продукты. А Министерство экономики и финансов должно уведомить Евразийскую экономическую комиссию и государства Евразийского экономического союза о принятом решении.