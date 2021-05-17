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Экономика

За год масло в Кыргызстане подорожало почти в два раза, сахар — в 1,5

За год рост цен на подсолнечное масло составил 75,7 процента. Такие данные приводит Госагентство антимонопольного регулирования.

В 2020 году на 20 мая продукт стоил в среднем 87,1 сома, в этом по итогам прошлой недели — 153 сома. За последний месяц подсолнечное масло подорожало еще на 1,5 сома.

«В Кыргызстане производят 12 тысяч тонн растительного масла в год при потребности в 100 тысяч тонн. Экспортные поставки из России и Казахстана — 85 процентов», — подчеркнули в Госантимонополии.

В мае 2020 года сахар стоил 43,4 сома, сейчас — 63,6 сома. Рост — 46,4 процента. За последний месяц он немного подешевел — на 1,2 сома.

«Годовая потребность в сахаре — 100-110 тысяч тонн. Отечественное производство сахара покрывает только 50-60 процентов потребности. Для полного покрытия сахар импортируют из России, Беларуси, Украины и других стран», — отметили в ведомстве.

Постановлением правительства в Кыргызстане ввели государственное регулирование цен на подсолнечное масло и сахар сроком на 90 дней. Оно начнет действовать с 25 мая. Госантимонополия начала подготовительную работу по установлению максимальных надбавок на указанные продукты.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/194133/
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