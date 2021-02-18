Бюджет Бишкека. Как мэрия планирует доходы

Общий объем доходов местного бюджета Бишкека на 2021 год прогнозируется в размере 10 миллиардов 230 миллионов 993,6 тысячи сомов. Об этом на общегородских бюджетных слушаниях сообщил начальник горфинуправления мэрии Умутжан Аманбаев.

По его словам, налоговые доходы составят 8 миллиардов 951 тысячу 248 тысяч сомов (87,5 процента от общих доходов).

С этого года вся сумма подоходного налога уходит в местный бюджет, а налога с продаж — в республиканский.

Неналоговые доходы прогнозируются на сумму 1 миллиард 181 миллион 996,1 тысячи сомов.

Также прогнозируются поступления в виде целевых трансфертов из республиканского бюджета в местный в размере 75 миллионов сомов по проекту «Безопасный город».

На слушаниях отмечено, что в 2020 году выпадение доходной части бюджета составило более 1 миллиарда сомов. Риск выпадения сохраняется и в текущем из-за продолжающейся пандемии.