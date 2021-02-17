Бюджет Бишкека на 2021 год оптимистичен, но реален для исполнения. Об этом 24.kg рассказал заместитель председателя постоянной комиссии БГК по бюджету и финансам Эрнис Докенов.

По его словам, проект поступил в горкенеш в октябре, но из-за происходящих в стране событий к его рассмотрению приступили в январе.

«За это время был утвержден республиканский бюджет, и нам спустили контрольные цифры — почти на 447 миллионов сомов ниже, чем у нас было в проекте (более 10,2 миллиарда). Что это значит? Мы не покроем расходную часть. У нас сбалансированный бюджет, когда доходные и расходные части одинаковые. В то же время увеличения расходной части по сравнению с прошлым годом не произошло, даже в некоторых проектах произошло сокращение. И, кроме того, мэрия предоставила письмо Минфина, что эта разница будет пересмотрена в изменениях республиканского бюджета в первом полугодии», — отметил Эрнис Докенов.

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Он добавил, что корректировки могут произойти и после выборов нового состава БГК и мэра столицы.

«Новый мэр будет предоставлять новую программу и приводить бюджет в соответствие с ней. А новый состав — утверждать его. Мы его принимаем сейчас, чтобы продолжались работы, которые в данный момент проводятся в городе, выплачивалась заработная плата, другие расходы. Если ждать, когда новый созыв соберется, примет, до полугода пройдет», — сказал он.

Зампредседателя комиссии пояснил, что нет ничего страшного, если бюджет будет меняться. Более того, законодательством предусмотрена возможность изменить его дважды в течение бюджетного года.

Напомним, завтра в Бишкеке пройдут общегородские бюджетные слушания. В проекте бюджета доходная часть местного бюджета спрогнозирована на сумму 10 миллиардов 230 миллионов 993,6 тысячи сомов.