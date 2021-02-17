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Экономика

Бюджет Бишкека на 2021 год оптимистичен, но реален для исполнения

Бюджет Бишкека на 2021 год оптимистичен, но реален для исполнения. Об этом 24.kg рассказал заместитель председателя постоянной комиссии БГК по бюджету и финансам Эрнис Докенов.

По его словам, проект поступил в горкенеш в октябре, но из-за происходящих в стране событий к его рассмотрению приступили в январе.

«За это время был утвержден республиканский бюджет, и нам спустили контрольные цифры — почти на 447 миллионов сомов ниже, чем у нас было в проекте (более 10,2 миллиарда). Что это значит? Мы не покроем расходную часть. У нас сбалансированный бюджет, когда доходные и расходные части одинаковые. В то же время увеличения расходной части по сравнению с прошлым годом не произошло, даже в некоторых проектах произошло сокращение. И, кроме того, мэрия предоставила письмо Минфина, что эта разница будет пересмотрена в изменениях республиканского бюджета в первом полугодии», — отметил Эрнис Докенов.

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Он добавил, что корректировки могут произойти и после выборов нового состава БГК и мэра столицы.

«Новый мэр будет предоставлять новую программу и приводить бюджет в соответствие с ней. А новый состав — утверждать его. Мы его принимаем сейчас, чтобы продолжались работы, которые в данный момент проводятся в городе, выплачивалась заработная плата, другие расходы. Если ждать, когда новый созыв соберется, примет, до полугода пройдет», — сказал он.

Зампредседателя комиссии пояснил, что нет ничего страшного, если бюджет будет меняться. Более того, законодательством предусмотрена возможность изменить его дважды в течение бюджетного года.

Напомним, завтра в Бишкеке пройдут общегородские бюджетные слушания. В проекте бюджета доходная часть местного бюджета спрогнозирована на сумму 10 миллиардов 230 миллионов 993,6 тысячи сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/183795/
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